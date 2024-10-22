Adıyamanlılar İstanbul’da deprem kayıplarını andı

İstanbul'da yaşayan Adıyamanlıları tanışmak ve memleket hasretini bir nebze olsun azaltmak amacıyla düzenlenen ve Kovid-19 pandemisi ve 6 Şubat asrın deprem felaketi nedeniyle uzun süredir yapılamayan 'Muhabbet Akşamları' Sultangazi'de dün akşam yapılan programla tekrar başladı. Programa; TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç.Dr. Resul Kurt, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Adıyamanlılar Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Göksu ve çok sayıda Adıyamanlı katıldı.

Sultangazi Belediyesi Sultançiftliği Hizmet Tesisi Şark Salonunda gerçekleşen programı düzenleyen Fatih Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Cüneyd Fidancı, programların amacının ve misyonunun 3T üzerine kurulu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Misyonumuz; tanımak, tanışmak ve tanıştırmak. Pandemi ve depremden dolayı muhabbet akşamlarımıza maalesef yapamamıştık. Dostlarımızdan yoğun bir talep oluştu. Deprem sonrasında ilk buluşma ve başta Gazze olmak üzere bölgemizdeki yaşanan soykırımdan dolayı müzik kısmını iptal ettik. Depremdeki kayıplarımız ve şehitlerimiz için Kur'an tilaveti ve dua yer aldı. Ev sahipliği yapan Sultangazi Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun ve tüm misafirlerimize teşriflerinden dolayı şükranlarımı sunarım."

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 6 Şubat depremini haber alır almaz ilk olarak belediyenin arama kurtarma ekibini gönderdiklerini, daha sonra sıcak yemek ve sıcak ekmek dağıtımını Haziran 2024'e kadar sürdürdüklerini, kurdukları konteyner kenti, yaşanan sıkıntıları, alınan dersleri anlattı.

DEPREMİN YIKTIĞI ADIYAMAN ESKİSİNDEN GÜZEL OLACAK

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ise deprem döneminde hükümet olarak yapılanları, İstanbul'dan kendisinin de yönetimde olduğu yardım kuruluşları ile çok sayıda farklı yardım kuruluşlarının Adıyaman'a yaptığı yardımları, yaşanan sıkıntıları, çözüm için yapılan uğraşları anlatarak, yapılan yeni konutlar ile yerinde dönüşüm ve Adıyaman meydan Projesiyle birlikte Adıyaman'ın eskisinden çok daha güzel olacağını belirterek, bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını diledi.

TBMM Adalet Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof.Dr.Cüneyt Yüksel de, Adıyamanlılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, deprem döneminde yapılanlardan bahsetti, genelde deprem bölgesinin özelde Adıyaman'ın ayağa kalması için hükümet olarak yapılanları anlattı.

Beşiktaş Yahya Efendi Cami müezzini Mahmut Tekin'in okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti, Hoca Mehmet Raif Ağa Cami İmam Hatibi Ömer Durgun tarafından deprem şehitleri için yapılan duanın yer aldığı programda STK başkanları, iş insanları, avukat, doktor, akademisyen, yazar, gazetecilerden oluşan yaklaşık 100 kişi katılım sağladı.