Adıyamanlılar Kadıköy’de deprem şehitleri için lokma dağıttı

Çağdaş Adıyamanlılar Derneği, asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman'da hayatını kaybeden deprem şehitleri için Kadıköy meydanda lokma dağıttı. Yaklaşık 10 bin kişilik olarak hazırlanan lokmalar, vatandaşlara ikram edildi.

"CANLARIMIZ İÇİN"

Lokma dağıtımıyla ilgili konuşan Çağdaş Adıyamanlılar Derneği Başkanı Aziz Binzet, "Bugün depremin seneyi devriyesinde kaybettiğimiz canlarımız için lokma dağıtıyoruz. Gerçekten çok zordu. Bundan sonraki amacımız depremde zarar gören Adıyaman'daki hemşerilerimize ve depremden sonra Adıyaman dışına çıkan hemşerilerimize destek olmaktır" dedi.

"ACILARI GEÇMEDİ"

Çağdaş Adıyamanlılar Derneği Başkan Yardımcısı Işık Deniz de, "6 Şubat Depreminde Adıyaman'da hayatını kaybeden hemşerilerimizin hayrı için dağıtıyoruz. Bir sene geçti ama acısı geçmedi. Biz de dernek olarak hayata kalan hemşerilerimize destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.