Antalya'da sabah 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan güvenlik görevlisi anne Öznur Karaca (45), ölümden döndü. Polis tarafından gözaltına alınan köpeklerin sahibi Görkem A. çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Korkunç olay Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 728 sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında oturan 2 çocuk annesi özel güvenlik görevlisi Öznur Karaca sabah erken saatlerinde üniversiteden dönen oğlunu otogardan almak için evden çıktı.

İKİ KÖPEK AYNI ANDA SALDIRDI

Kadına evden çıktığı anda sokak üzerinde kendisinde de oturduğu apartmanın giriş katında bulunan pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin her ikisi kadının bacaklarından tutarak uzun süre bırakmadı. 2 çocuk annesi Öznur Karaca'nın çığlıklarını duyan vatandaşlar demir çubukla müdahale etti. İki köpek güçlükle kadının bacağını bıraktı. Bir anda tekrar kadına saldırdı.Sokaktaki insanların uzun süren uğraşları sonucu köpeklerin elinden kurtarıldı. Andından hastaneye kaldırıldı.

BACAĞINI KAYBETME RİSKİ VAR

Yaşadığı dehşetin ardından Öznur Karaca, "Köpekle dakikalarca boğuştum. Ayaklarını, patilerini tuttum. Bana mısın demedi. Diğer köpek kalçamdan ve bacaklarımdan ısırdı. Gitti geldi tekrar ısırdı. 3. bacağımın kangren olma riski var. Bacağımı kaybedebilirim" diyerek köpeklerin sahibinin tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

2 YILÖNCE AYNI KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAMIŞ

Öznur Karaca hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olarak eve gönderildi. Evinde yatan Karaca, 2 yıl önce aynı köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi. O zaman aşı olarak tedavi olduğu belirten Karaca, "O zaman da şikayetçi olmuştum. Ancak hiçbir şey yapılmadı. Bu gün şans eseri yaşıyorum. Ölebilirdim" diye konuştu.

MAHALLELİ TEDİRGİN

Yaşanan korkunç olayın ardında mahalle haklı da köeklerin sahibi Görkem A.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına tepkilerin idile getirdiler.. Daha önce de aynı köpeklerin saldırısına uğradıklarını söyleyen mahalle sakinleri; "Biz yaşanılan olayların ardından mahalle halkı bugün imza toplayarak köpeklerin bir daha bırakılmamasını istedik. Ancak hiçbir şey yapılmamıştı" diye konuştu.