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Giriş Tarihi: 17.3.2022 13:27

Adli kontrolle serbest kaldı, karakol çıkışı infaz edildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Adli kontrolle serbest kaldı, karakol çıkışı infaz edildi

Aksaray’da 1 yıl önce gerçekleşen cinayette babasını kaybeden Ramazan Selvi, olayın faili olduğu iddia ettiği Mehmet Ali Demir’i öldürmüştü. Mehmet Ali Demir’in Aksaray'daki olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldığı, polis merkezinde imza attıktan sonra da öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ankara'nın Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı 1 Caddesi üzerinde yürüyen Mehmet Ali Demir'e (51) bir araçtan ateş açıldı. Ağır yaralanan Demir, Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BABAMI ÖLDÜRDÜ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada katil zanlısının Ramazan Selvi (22) olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı ilk ifadesinde, 2021 yılında Aksaray'da aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürülmesi olayının failinin Demir'in olduğunu, bu nedenle ateş açtığını söylediği öğrenildi.

POLİS MERKEZİNDEN ÇIKIŞINI BEKLEMİŞ

Aksaray'da 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Mehmet Ali Demir'in de gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakıldığı belirlenirken, adli kontrol kapsamında Demir'in polis merkezinde imza attığı, polis merkezinden çıktıktan sonra da Ramazan Selvi'nin Demir'i takip ederek öldürdüğü öğrenildi. Ayrıca Mehmet Ali Demir'in birçok kez Ramazan Selvi tarafından tehdit edildiği de tespit edildi. Ramazan Selvi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Adli kontrolle serbest kaldı, karakol çıkışı infaz edildi
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