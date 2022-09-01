Adli yıl açılış töreni BAM’da gerçekleşti! Başkan Boylu: "Olağanüstü gayret sarf edeceğiz"

Adli tatilin sona ermesiyle 2022-2023 adli yılı açılış töreninin İstanbul'daki merkezi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) oldu.

ÇOK SAYIDA KATILIMCI

Bu yıl İstanbul'daki törene BAM ev sahipliği yaparken A Blok Atrium Salonu'nda düzenlenen programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı, Bekir Altun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Başsavcı Vekillerinin yanı sıra adliyede görev yapan hakim ve savcılarla adliye personeli de katıldı. Şehit İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da onur konuğuydu.



BAŞKAN BOYLU ŞEHİTLERİ ANDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu konuşma yaptı. Başkan Boylu konuşmasına başlarken şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve meslektaşları ile katılımcıları selamladı. Adliyenin önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyleyen Boylu, "Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı bir kez daha tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun. Ayrıca görevleri başında şehit edilen, fedai can eyleyen, başta Mehmet Selim Kiraz olmak üzere tüm şehit meslektaşlarımı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

MESLEKTAŞLARINA BAŞARI DİLEDİ

Pandemi nedeniyle 2 yıldır adli yıl açılış töreni yapamadıklarını dile getiren Başkan Boylu, "Hep birlikte zor ve meşakkatli bir dönemi yaşadık. Şimdi ise korkulu bir rüyadan, bir kabustan uyanırcasına yeni bir döneme başlıyoruz. İnşallah bu süreç gelmiş ve geçmiş olur, bir daha gelmez. Bu süreçte meslektaşlarımızı, mesai arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi, dostlarımızı ve akrabalarımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Geçtiğimiz dönemde aramızda bulunup emekli olan ya da başka yere tayin olan meslektaşlarımızın yeni görevlerini hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu dönem bu adli yılda aramıza yeni katılan Daire Başkanı hakim ve savcı arkadaşlarımıza aramıza 'hoş geldiniz diyorum. Yeni görevlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Aramıza katılmaları ile daha da güçleneceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"2 BİN 600 MESLEKTAŞ İSTİNAF MAHKEMELERİNDE ÇALIŞIYOR"

Bölge Adliye Mahkemelerinin kuruluşu, işleyişi ve şu andaki durumu hakkında da önemli bilgiler veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, Bölge Adliye Mahkemelerinin kuruluşunu düzenleyen yasanın 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edildiğini ancak mahkemelerin 2016 yılında faaliyete geçtiğini kaydetti. O dönem ülkedeki hakim savcı sayısının 8 bin civarında olduğunu belirten Boylu, "Fakat şu anda 24 bin civarında. Ancak bu 24 bin meslektaşımızın yüzde 65'inin kıdemi 5 yılın altında. İstinaf mahkemelerinde çalışabilmek için birinci sınıfa ayrılmak yasal bir zorunluluktur. Şu anda 24 bin meslektaşımızın sadece 2 bin 600'ü Türkiye'deki tüm istinaf mahkemelerinde çalışmakta" dedi.

İSTİNAF MAHKEMESİ'NİN BAŞARI ORANI DİKKAT ÇEKİYOR

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne dair de bilgiler paylaşan Başkan Boylu, "Adliyemiz 60 daire olarak kurulmuştur. Son 3 yıl içerisinde 30 yeni daire daha kurularak 90 daireye ulaşmıştır. 36 ceza dairemiz ve 54 hukuk dairemiz olmak üzere toplam 90 dairemiz bulunmaktadır. 90 daire başkanı, 360 üye hakim ve 47 Cumhuriyet Savcımız olmak üzere yaklaşık 500 kişiyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Ülkemiz genelinde şu anda istinaf mahkemelerinde yaklaşık 900 bin civarında dosya bulunmaktadır. Bunun üçte biri bizim adliyemizde bulunmaktadır. Bu da yükümüzün ve sorumluluğumuzun ne kadar ağır olduğunu göstermektedir. Hukuk ve Ceza Dairelerinde verilen kararların yaklaşık yüzde 85'i mahkememizde kesinleşmekte, yüzde 15'i Yargıtay'a gitmektedir. Yargıtay'a giden yüzde 15 dosyanın yüzde 90'ın üzeri onanarak gelmektedir. Bu da istinaf mahkemelerinin başarılı olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

HUKUK DAİRELERİNDEKİ BEKLEME SÜRESİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

İstinaf Mahkemelerinin kurulmasıyla Yargıtay'ın iş yükünün hafiflediğine ve içtihat oluşturduğuna dikkat çeken Boylu, "İstinaf mahkemelerinde Ceza Dairelerimizdeki 5 yılın altındaki cezaların burada kesinleşmesi ve Hukuk Dairelerinde dava değeri 107 bin TL'nin altında olan dosyaların burada kesinleşmesi, bu yüzde 85 oranındaki dosyanın istinafta kesinleşmesi sonucunu doğurmaktadır. Ancak ilk derece mahkemelerindeki kesinlik sınırı 8 bin lira olduğu için, günümüzün değişen ekonomik koşulları sebebiyle de artık ilk derece mahkemesindeki bütün davaların hiçbir bariyere takılmadan hepsinin istinafa geldiği ve hukuk dairelerinde ciddi bir iş yığılması ve yargılama sürecinin uzamasına böylece de vatandaşımızın yakınmalarına sebebiyet vermektedir. Bu sebeple biz ilk derece mahkemelerinin 8 bin liralık kesinlik sınırının en az 20 bin TL'ye çıkarılması yönündeki düşüncemizi devletimizin ilgili makamlarına arz ettik ve yakından da takipçisi olmaya devam ediyoruz" dedi.

CEZA DAİRELERİNDE 1 YIL İÇİNDE KARAR

Ceza dairelerinde ise hiçbir iş yığılması olmadığını dile getiren Boylu, "Gelen dosyaların büyük çoğunluğu bir yıl içinde karara çıkmaktadır. Önümüzdeki süreçte hukuk dairelerinde de yargılama süresinin kısalması ve vatandaşımızın memnuniyetinin sağlanması için yeni dairelerin kurulması ve mevzuat değişikliği sağlanması konusunda gayret etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"OLAĞANÜSTÜ GAYRET SARF EDECEĞİZ"

İstanbullulara hizmet vermenin önemine değinen Boylu şair Necip Fazıl Kısakürek'in Canım İstanbul şiiri ile seslendi; "Şairin ifadesiyle, Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar, onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim; O benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim.Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur; Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Dediği dünyanın incisi, tarih ve medeniyet kenti İstanbul'da yaşamak her faniye nasip olacak bir lütuf değildir. Adalet söylemesi kolay ancak yerine getirmesi zor bir kavramdır. Adalet sizlerin ellerinde şekillenmekte ve ete kemiğe bürünmektedir. Adaletin tercümesi ve tevili yok. Tıpkı acının tarifi ve gözyaşının rengi olmadığı gibi. İşte adaleti yerine getirecek acıyı dindirecek ve gözyaşlarına son verecek sihirli eller sizin ellerinizdir. Bunu inşa edecek vicdan sizin vicdanlarınızdır. Düşünün ki yer kabuğunun binlerce metre altında bir maden ocağında çoluk çocuğunun rızkını kazanmak için simsiyah boncuk boncuk terleyen ve bir gün gelip yaralandığında acılar içinde kıvranırken sedyeyi kirletmemek için çizmelerini çıkarmaya çalışan izzet ve irfan sahibi insanımızın hakkını teslim etmekten ve adalete kavuşmasını sağlamaktan daha güzel ve daha onurlu ne olabilir. Bu sebeple bir seferberlik ruhu ve gayreti içerisinde ilk derece mahkemelerimiz ve içtihat mahkememiz olan Yargıtay ile birlikte yakın diyalog ve iş birliği içerisinde insanımızın adalet beklentisini yerine getirmek için hep birlikte olağanüstü gayret sarf edeceğiz" dedi.

ÖZVERİLİ ÇALIŞMAYA TEŞEKKÜR

Meslektaşlarının özverili çalışmasına da teşekkür eden Boylu, "Akşamları mesai bitiminde koca koca valizlerle evlerine dosya taşıyan arkadaşlarıma buradan selam olsun. Onların emekleri ve fedakarlıkları adalet bekleyen insanımızın gönlünde makes bulacaktır. Yeni adli yılın hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını, verimli olmasını temenni ediyorum. Ve sözlerime Yunus Emre'nin evrensel çağrısını içeren dizeleriyle son vermek istiyorum. Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı arz ediyorum" diye konuştu. Başkan Boylu'nun konuşmasının ardından tören sona erdi.