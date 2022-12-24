Adliye aşçısının acı ölümü

Şişli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında meydana gelen olayda, yıllardır İstanbul Adliyesinde aşçı olarak çalışan 2 çocuk babası Şahin Karacı öğle yemeğini hazırlayıp servisi bitirdikten sonra Adliyenin 3. Katında çay içmeye başladı. Şahin Karacı çay içtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı adliyenin merdivenlerinden aşağı düştü.

Karacı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şahin Karacı'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Karacı'nın cenazesi memleketi Elazığ'a götürülerek burada toprağa verildi.