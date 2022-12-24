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Giriş Tarihi: 24.12.2022 09:35 Son Güncelleme: 24.12.2022 09:45

Adliye aşçısının acı ölümü

Şişli'deki İstanbul Adliyesi'nde aşçılık yapan iki çocuk babası Şahin Karacı adliyenin 3'üncü katında çay içerken dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Adliye aşçısının acı ölümü

Şişli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında meydana gelen olayda, yıllardır İstanbul Adliyesinde aşçı olarak çalışan 2 çocuk babası Şahin Karacı öğle yemeğini hazırlayıp servisi bitirdikten sonra Adliyenin 3. Katında çay içmeye başladı. Şahin Karacı çay içtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı adliyenin merdivenlerinden aşağı düştü.

Karacı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şahin Karacı'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Karacı'nın cenazesi memleketi Elazığ'a götürülerek burada toprağa verildi.

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Adliye aşçısının acı ölümü
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