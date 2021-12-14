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Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:19 Son Güncelleme: 14.12.2021 15:29

Adliye çıkışı silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var...

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Adliye çıkışı silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika haberi: Diyarbakır’da, adliye çıkışı aralarında arazi nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi üzerinde yer alan Adliye Sarayı'ndan çıkan akrabalar arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavgaya silahlarla karıştı.

"Güler" ve "Polat" ailesi üyelerinin karşılıklı olarak birbirlerine ateş açması üzerine, Nedim ve Edip Güler ile Süleyman Polat yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, Altan Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, Edip Güler ile Süleyman Polat ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kavgayla ilgili olay yerinde bulunan her iki aileden 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaralıların sevk edildiği hastanelerde, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Adliye çıkışı silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var...
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