Adliye çıkışı silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var...

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi üzerinde yer alan Adliye Sarayı'ndan çıkan akrabalar arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavgaya silahlarla karıştı.
"Güler" ve "Polat" ailesi üyelerinin karşılıklı olarak birbirlerine ateş açması üzerine, Nedim ve Edip Güler ile Süleyman Polat yaralandı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, Altan Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi.