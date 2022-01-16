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Giriş Tarihi: 16.1.2022

Adliye çıkışında kanlı pusu: 1 ölü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Adliye çıkışında kanlı pusu: 1 ölü
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde adliye binasından çıktıktan sonra arabaya bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Mustafa Aydın hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi Konya Caddesi üzerinde belediye, adliye ve emniyet binalarının bulunduğu alanda meydana geldi. Kadınhanı Adliyesi'ndeki işlerini bitirdikten sonra aracına giden Aydın, aracına bineceği sırada aralarında kız kaçırma mevzusu nedeniyle husumet bulunan 20 yaşındaki Ali Fuat Dağdan ve Rahmi D.'nin (17) silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası suç aleti tabanca ile yakalanan Ali Fuat Dağdan ve Rahmi D. "kasten öldürmek"ten tutuklandı.

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Adliye çıkışında kanlı pusu: 1 ölü
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