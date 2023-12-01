Adliye katibi evinde ölü bulundu

İstanbul Bahçelievler'de dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. İstanbul'da bir adliyede katip olarak görev yaptığı öğrenilen Saniye Kılıç, evinde ölü bulundu. Kılıç'ın başının ise leğen içerisinde olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kılıç'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu baygınlık geçirerek başı leğene denk gelecek şekilde düştüğü öngörülürken kesin ölüm sebebi ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

Kılıç'ın genç yaşta ölümü sonucu sevenleri yasa boğuldu. Genç katibin yarın Bağcılar Molla Gürani Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri Kılıç'ın şüpheli ölümü üzerine eşi M.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.