Haberler Yaşam Haberleri Adliye önünde damadını öldürmüştü... “Torunlarımın babasıydı, öldüğü için üzgünüm”
Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:21 Son Güncelleme: 27.10.2023 09:29

Adliye önünde damadını öldürmüştü... “Torunlarımın babasıydı, öldüğü için üzgünüm”

Büyükçekmece Adliyesi Ek Hizmet Binası önünde Recep K.,(63) kızı ile boşanma aşamasında olan damadı Suat E.’yi (35) silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Suat E., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Recep K., adliye görevlisi tarafından ruhsatsız silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı cinayete ilişkin soruşturma başlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen Recep K., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Recep K.’nın ifadesinde, “Torunlarımın babasıydı, öldüğü için üzgünüm” dediği öğrenildi.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Adliye önünde damadını öldürmüştü... “Torunlarımın babasıydı, öldüğü için üzgünüm”

Recep K, önceki gün sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi Ek Hizmet Binası önünde kızı Bahar E., ile 4-5 aydır boşanma aşamasında olan damadı Suat E.'yi ruhsatsız olduğu tespit edilen silahla 2 el ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz damat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Recep K., olay sonrası adliye görevlisi tarafından silahı ile birlikte yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Recep K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KIZIMA ATTIĞI DAYAKLAR GÜNLÜK HAL ALMIŞTI"

Recep K., cinayet sonrası verdiği ifadede şunları söyledi: "Kızım ile 12-13 yıldır evliler ve aralarında evliliğin başından beri başlayan kavgalar hiç bitmedi. Son bir yıldır da ayrılar. Kızım dayanamadığı için boşanma davası açtı. Kızımı defalarca tehdit etti. Akrabalarımıza bile saldırdı. Kızıma attığı dayaklar günlük hal amıştı. Okulda öğretmeninin yanında torunumu dövmüşlüğü dahi var. Torunlarımdan dolayı olanları hep sineye çektim"

"3 DEFA BENİ BIÇAKLAMAK İSTEDİ"

Damadının Esenyurt'ta 3 defa kendisini bıçaklama girişiminde bulunduğunu ifade eden Recep K., ifadelerine şöyle devam etti: "Boşanma davasından sonra Esenyurt'ta farklı zamanlarda, kamerasız alanlarda 3 defa beni bıçaklama girişiminde bulundu. Karakola şikayette bulundum ama damadım olduğu için konular yine bir şekilde kapandı.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Damadının ayaklarına ateş etmek istediğini eğilince mermilerin göğsüne geldiğini ifade eden Recep K.: "Duruşma günü de tehdit ve hakaretlerine devam ediyordu. "Seni öldüreceğim, sizi sağ bırakmayacağım" diyordu. Sigara içmek için adliye önüne çıktım. Ardından eşim ve kızım da geldi. Onlar gelince küfürler ederek saldırmaya başladı. Onu durdurmanın mümkün olmadığını anlayınca aracımdan silahı aldım. Ayaklarına sıkmak istedim ama eğilince vücuduna geldi. Ölmesini istemezdim. Üzgünüm. Sonuçta torunlarımın babasıydı" dedi.

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Adliye önünde damadını öldürmüştü... “Torunlarımın babasıydı, öldüğü için üzgünüm”
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