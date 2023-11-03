Adliye önünde kadın cinayeti

İzmir'de bir kişi, boşanmak isteyen karısını dava öncesi adliye önünde bıçaklayarak öldürdü. Olay, Seferihisar Adliyesi'nde meydana geldi. Dün boşanma davası olan Neşe Kıyı (23), duruşma öncesi adliye bahçesinde, barışma teklifini kabul etmediği kocası A. Kıyı'nın (27) bıçaklı saldırısına uğradı. Karısını göğsünden bıçaklayan A. Kıyı adliyede görevli polislerce yakalandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Neşe Kıyı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.