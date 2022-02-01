Adliye önünde vuruldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çerkezköy Adliyesi önünde iddiaya göre; 47 yaşındaki E.Y. ile Ö.Y.'nin görülen boşanma davası sonrası olaylar çıktı.

BURNU KIRILDI, AYAĞINDAN VURULDU

Adliye önünde E.Y. ile boşanma aşamamasındaki karısı Ö.Y. ve onun arkadaşları olduğu öne sürülen H.D. ve O.A. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma sonrası burnu kırılan E.Y. tabancayla da sol bacağından vuruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Silah sesini duyan adliye noktasında görevli polisler olaya hemen müdahale ederken, yakındaki Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorda 112 ekipleri olay yerine gelene kadar yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Hayati tehlikesi bulunmayan E.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay sonrası Ö.Y. ile arkadaşları olduğu belirlenen H.D. ve O.A. ekipler tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.