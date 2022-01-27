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Giriş Tarihi: 28.1.2022

Adliye otoparkındaki dehşete 23 yıl hapis

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Adliye otoparkındaki dehşete 23 yıl hapis

Konya’da, avukat Abdülkadir İnci’yi adliye otoparkında bacağından vuran iki zanlı hakkında 23 yıla kadar hapis istendi

KONYA'DA, geçen 7 Ekim'de, avukat Abdülkadir İnci'yi (43), bir gün önce hacze gittiği için, adliye otoparkında tabancayla bacağından vuran Kadir Öztaş (33) ve İsmail Elmaağaç (22) hakkında, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli kasten yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 4 yıldan 23 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'VUR' DİYE BAĞIRIP ATLADI
İnci iddianamede de yer alan ifadesinde, müvekkiline borçlu olan Kadir Öztaş ile sorunu görüşmek için, konum gönderdiğini ve adliye karşısındaki simitçide buluştuklarını anlatarak, "Müvekkilime bir borcu olmadığını söyledi. Duruşmam olduğu için aracıma gittim. Arkamdan gelip, rızam olmadan aracıma bindiler. Kadir Öztaş aracı adliyeye sürmemi istedi. Yaklaştığımda ise düz devam etmemi istedi. Niyetinin kötü olduğunu anladım ve adliyeye doğru sürdüm. İsmail Elmaağaç, 'Düz devam et yoksa vururum' dedi. Bu esnada Kadir Öztaş, arkada bulunan İsmail'e 'Vur' diye bağırdı ve araçtan atladı. İsmail de arkasından araçtan inerek ateş etti" şeklinde konuştu.

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Adliye otoparkındaki dehşete 23 yıl hapis
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