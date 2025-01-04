Adliye saldırısında ağır yaralanmıştı yeniden ayağa kalktı: İlk işi tedavisini yapan doktorla buluşmak oldu

Bursa Adliyesinde 13 Aralık günü tutuklu sanıklar Köksal Akça ve oğlu Mertcan Akça, duruşmaya müşteki olarak katılan Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından duruşma salonunda silahlı saldırıya uğramıştı. Sanık baba ve oğlu hayatını kaybederken, Uzman Çavuş Nurettin Yaşar Şehit olmuş, bir diğer Uzman Çavuş Uğur Bulut ise, başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı. Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Uzman Çavuş Uğur Bulut, başarılı geçen bir dizi ameliyat ve tedavi sürecinin ardından 21 gün sonra sağlığına kavuştu. Hastaneden taburcu edilmeye hazırlanan Bulut, ayağa kalkar kalmaz ilk iş olarak, kendisinin ameliyatlarını gerçekleştiren ve tedavisi ile ilgilenen doktoru Ahmet Karaoğlu ile buluşmak oldu. İkili, birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Op. Dr. Ahmet Karaoğlu, Uzman çavuş Uğur Bulut ile birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Dr. Karaoğlu yaptığı paylaşımda, "Bursa adliyesinde yaşanan silahlı saldırı sonrasında başından yaralanan ve hastanemize komada gelen ve beyin kanaması tanısıyla acil olarak tarafımızca ameliyat edilen kahraman askerimizle hatıra fotoğrafımız. Allah devletimize zeval vermesin, Kahraman Türk ordumuzu korusun" dedi.