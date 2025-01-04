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Giriş Tarihi: 4.1.2025 11:47 Son Güncelleme: 4.1.2025 11:51

Adliye saldırısında ağır yaralanmıştı yeniden ayağa kalktı: İlk işi tedavisini yapan doktorla buluşmak oldu

Bursa Adliyesindeki duruşma salonunda gerçekleştirilen silahlı saldırı olayında başından vurularak ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Bulut zor bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Yeniden ayağa kalkan Bulut’un ilk işi, ameliyatlarını gerçekleştiren ve kendisini tedavi eden Op. Dr. Ahmet Karaoğlu’nun yanına gitmek ve onunla hatıra fotoğrafı çektirmek oldu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Adliye saldırısında ağır yaralanmıştı yeniden ayağa kalktı: İlk işi tedavisini yapan doktorla buluşmak oldu

Bursa Adliyesinde 13 Aralık günü tutuklu sanıklar Köksal Akça ve oğlu Mertcan Akça, duruşmaya müşteki olarak katılan Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından duruşma salonunda silahlı saldırıya uğramıştı. Sanık baba ve oğlu hayatını kaybederken, Uzman Çavuş Nurettin Yaşar Şehit olmuş, bir diğer Uzman Çavuş Uğur Bulut ise, başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı. Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Uzman Çavuş Uğur Bulut, başarılı geçen bir dizi ameliyat ve tedavi sürecinin ardından 21 gün sonra sağlığına kavuştu. Hastaneden taburcu edilmeye hazırlanan Bulut, ayağa kalkar kalmaz ilk iş olarak, kendisinin ameliyatlarını gerçekleştiren ve tedavisi ile ilgilenen doktoru Ahmet Karaoğlu ile buluşmak oldu. İkili, birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Op. Dr. Ahmet Karaoğlu, Uzman çavuş Uğur Bulut ile birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Dr. Karaoğlu yaptığı paylaşımda, "Bursa adliyesinde yaşanan silahlı saldırı sonrasında başından yaralanan ve hastanemize komada gelen ve beyin kanaması tanısıyla acil olarak tarafımızca ameliyat edilen kahraman askerimizle hatıra fotoğrafımız. Allah devletimize zeval vermesin, Kahraman Türk ordumuzu korusun" dedi.

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Adliye saldırısında ağır yaralanmıştı yeniden ayağa kalktı: İlk işi tedavisini yapan doktorla buluşmak oldu
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