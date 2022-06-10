Adliyede açılacak Kur’an Kursu’nu ‘fişleme’ diyerek hedef aldılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurs faaliyetleri kapsamındaki program 27 Haziran'da başlayacak ve isteğe bağlı olacak.

Kursta, 'Kur'an Elifbası, Sureler ve Dini Bilgiler' eğitimi verilecek. Kursa katılmak isteyenler, 15 Haziran'a kadar Adliye Camisi'ndeki müftülük görevlisine başvuruda bulunacak.

'AMAÇ FİŞLEMEK'

Ankara Adliyesi'nde başlayacak olan kurs sosyal medyada hedef haline getirildi. Ankara Baro'sunun istifa eden eski başkanı kursun anacının din eğitiminin fişleme aracı olarak kullanılacağına ilişkin yaptığı paylaşımında, "Ankara Adliyesi'nde kuran kursu neden açılır? Ben söyleyeyim; hakim ve savcıları fişlemek amaçları, kim bizden kim bizden değil anlamak. Laiklik ilkesi ile bağdaşmayan bu uygulamaya acilen son verilmeli. Ankara Barosu kafanı gömdüğün kumdan çıkar artık!!!" ifadelerini kullandı.

KUR'AN KURSUNA "SKANDAL" DEDİ

Halk TV muhabiri Seyhan Avşar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kur'an Kursunun skandal olduğunu kaydederek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir skandala imza atarak hakimler, savcılar ve onların çocukları için Kuran kursu açılacağını duyurdu. Kuran kursunun adresi ise Ankara Adliyesi merkez binası. Kuran kursuna gitmeyen hakim ve savcılara ne olacağını ise siz düşünün" dedi.