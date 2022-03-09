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Giriş Tarihi: 9.3.2022

Adliyede avukatın burnunu kırdı

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Adliyede avukatın burnunu kırdı
İstanbul Bakırköy'de kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası alan sanığın oğlu, duruşma çıkışında mağdur avukatını darbetti. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kızına istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık M.A, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmanın ardından adliye koridorunda mağdur çocuğun avukatının yanına giden sanığın oğlu M.E.A, tartıştığı avukat M.H.Ç'yi darbetmeye başladı. Adliyedeki polis ve güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen M.E.A. ile kardeşi K.E.A. gözaltına alındı. Burnu kırılan avukat M.H.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Adliyede avukatın burnunu kırdı
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