Adliyede avukatın burnunu kırdı

İstanbulBakırköy'de kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası alan sanığın oğlu, duruşma çıkışında mağdur avukatını darbetti. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kızına istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık M.A, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmanın ardından adliye koridorunda mağdur çocuğun avukatının yanına giden sanığın oğlu M.E.A, tartıştığı avukat M.H.Ç'yi darbetmeye başladı. Adliyedeki polis ve güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen M.E.A. ile kardeşi K.E.A. gözaltına alındı. Burnu kırılan avukat M.H.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.