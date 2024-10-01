Adliye’de Baro başkanının ‘çanta’ krizi

İstanbul Adalet Sarayı önünde avukatların CMK ücret tarifine yönelik Baro Başkanı Filiz Saraç açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından Saraç adliyeye giriş yaparken çantasını X-ray cihazına koymadan direkt geçti. Hızlı adımlarla ilerleyen Filiz Saraç'ı güvenlikler çantasını cihaza koyması gerektiğini söyleyerek uyarıda bulundu. Saraç ise çantasını koymayacağını belirterek bu talebi reddetti.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Ortalık bir anda karıştı güvenlik görevlileri ve Saraç'ın yanında bulunan avukatlar arasında arbede yaşandı. Baro başkanı seçim yoğunluğunun bulunduğu adliyenin atrium alanındaki arbede hızla büyürken o esnada bir güvenlik görevlisi yere düştü. Müdahalenin ardından kavga çok geçmeden sonra erdi.

Adliye’de Baro Başkanı'nın ‘çanta’ krizi