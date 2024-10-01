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Giriş Tarihi: 1.10.2024 14:17 Son Güncelleme: 1.10.2024 14:43

Adliye’de Baro başkanının ‘çanta’ krizi

Baro başkanlığı seçim yoğunluğunun bulunduğu İstanbul Adalet Saray’ında çanta krizi.. Baro başkanı avukat Filiz Saraç, çantasını X-ray cihazından geçirmeyince ortalık karıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Adliye’de Baro başkanının ‘çanta’ krizi

İstanbul Adalet Sarayı önünde avukatların CMK ücret tarifine yönelik Baro Başkanı Filiz Saraç açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından Saraç adliyeye giriş yaparken çantasını X-ray cihazına koymadan direkt geçti. Hızlı adımlarla ilerleyen Filiz Saraç'ı güvenlikler çantasını cihaza koyması gerektiğini söyleyerek uyarıda bulundu. Saraç ise çantasını koymayacağını belirterek bu talebi reddetti.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Ortalık bir anda karıştı güvenlik görevlileri ve Saraç'ın yanında bulunan avukatlar arasında arbede yaşandı. Baro başkanı seçim yoğunluğunun bulunduğu adliyenin atrium alanındaki arbede hızla büyürken o esnada bir güvenlik görevlisi yere düştü. Müdahalenin ardından kavga çok geçmeden sonra erdi.

Adliye’de Baro Başkanı'nın ‘çanta’ krizi

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Adliye’de Baro başkanının ‘çanta’ krizi
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