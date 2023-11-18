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Giriş Tarihi: 18.11.2023 10:14 Son Güncelleme: 18.11.2023 10:34

Adliyede jiletli saldırgan paniği!

İstanbul Çağlayan Adliyesinde bir kişi üzerini çıkararak bağırmaya başlayınca güvenlik personeli ve emniyet güçleri tarafından müdahale edildi. Müdahale sırasında cebinden çıkardığı jiletle ortalığa saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi. İfadesinde kendisini kaybettiğini bu nedenle polise ve güvenlik görevlilerine jiletle saldırdığını söyleyen saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı.

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Adliyede jiletli saldırgan paniği!

İstanbul Çağlayan Adliyesinde bir kişi üzerini çıkararak bağırmaya başlayınca güvenlik personeli ve emniyet güçleri tarafından müdahale edildi. 28 Eylül günü akşam saat 19:00 sıralarında hayasızca hareketlerde bulunan bir kişinin adliyenin kapısında dolaştığı anonsunu alan adliye güvenlik personeli harekete geçti.

ÜSTÜ ÇIPLAK ADLİYEYE GİRMEYE ÇALIŞTI

Güvenlik görevlileri üzerinde kıyafet bulunan bir şahısın adliye çevresinde gezdiğini görmesi üzerine müdahalede bulunmak için Erdoğan E., isimi şahsı durdurmak istedi. Görevlilerin uyarılarına rağmen adliyenin içerisine girmeye çalışan şahsın durdurulması için emniyet güçlerinden yardım talep edildi. Ancak şüpheli cebinden çıkardığı telefonla görevlileri çekerek adliyeye girmek için çaba göstermeye devam etti.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sözlü müdahaleyle ikna olmayan Erdoğan E.'yi etkisiz hale getirmek için teşebbüste bulunan güvenlik ve polis memurlarına cebinden çıkardığı jiletle saldırmaya çalışan şüpheli kontrol altına alındı. emniyette ifade vermeyen Erdoğan E., savcılıktaki ifadesinde adliyeye şikayetçi olmak için geldiğini daha sonra kolluk güçlerinin müdahalesinden korktuğu için üzerini çıkardığını söyledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

İfadesinin devamında 'Yaklaşmayın sizi gebertirim' şeklinde sözleri söylediğini ve güvenlik güçlerine jilet çektiğini itiraf eden şüpheli ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Adliyede jiletli saldırgan paniği!
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