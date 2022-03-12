Adliyede kurt başlı bıçak paniği

İSTANBUL Adalet Sarayı'na çantasında iki bıçakla girmeye çalışan kişi paniğe neden oldu. İstanbul'da kamu kurumlarında kar yağışı nedeniyle idari iznin uygulandığı 11 Ocak Cuma günü saat 10.10'da İstanbul Adliye Sarayı'nda hareketli anlar yaşandı. Ana kapıdan içeri girmeye çalışan Hüseyin S. adlı kişinin x-ray cihazına bıraktığı çantada iki bıçak görüldü. Bunun üzerine güvenlik güçleri tarafından yakalanan Hüseyin S., savcılıkta alınan ifadesinde dosyalarını sormak için adliyeye geldiğini söyleyerek, "Ölümle tehdit edildiğim için bıçakları yanımda taşırım" dedi. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu kapsamında hakkında işlem yapılan Hüseyin S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hüseyin S., kurt başlıklı bıçağın manevi değeri olduğunu ve kendisine geri verilmesini istedi.