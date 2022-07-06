Haberler Yaşam Haberleri Adliyedeki sahte ‘baş komiser’ oyunu tutmadı
Giriş Tarihi: 6.7.2022 10:01 Son Güncelleme: 6.7.2022 10:47

Adliyedeki sahte ‘baş komiser’ oyunu tutmadı

ARZU KAYA ARZU KAYA
Adliyedeki sahte ‘baş komiser’ oyunu tutmadı

Dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Anadolu Adliyesi’ne üzerini aratmadan girmek istedi, “polisim” dedi. Kimliğini göstermesi istendiğinde panik yapınca sahteciliği ortaya çıktı. Gözaltına alınırken “ben baş komiserim siz kimsiniz, hepinizi sürdürürüm, ne biçim meslektaşsınız" diyerek yalanına devam eden sahte polis, gerçek polislerin görevini yapmasına engel olmaya çalışsa da hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmasına engel olamadı.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Hareketin nedeni Emrah Ş.'nin adliyeye sahte polis rozeti ve kimliği ile girmeye çalışmasıydı. 39 yaşındaki Emrah Ş., adliye vatandaşların girdiği kapıdan adımını attı. X-Ray kontrolünden geçeceği sırada üzerini aratmak istemedi, güvenlik görevlilerine "Ben polisim" dedi.

"BEN BAŞKOMSERİM" DİYEREK YALANINA DEVAM ETTİ

Kimliğini göstermesi istenen Emrah Ş., cüzdanının içinde bulunan polis rozeti ve kimliğini gösterdi ancak hem tedirgin hareketleri, hem de polis kimliğinin üzerindeki fotoğrafın sivil olması şüpheleri üzerine çekti. Güvenlik görevlileri durumu adliye polisine haber verdi. Polis ekipleri üzerinde 'komiser' yazan polis kimliğinin sahte olduğunu belirledi. Hakkında işlem yapılacağı sırada, "Ben baş komiserim lan siz kimsiniz, rütbenizi bilin. Hepinizi sürdürürüm, ne biçim meslektaşsınız" diyerek yalanına devam etti. "Kendinizi adliyede adam mı sandınız dışarıda görüşürüz" diyerek tehdit de eden sahte polis, gerçek polislerin görevini yapmasına da engel olmaya çalıştı.

SAHTE KİMLİK VE ROZET İNCELEMEYE ALINDI

Gözaltına alınan ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Anadolu Adliyesi Polis Merkez Amirliği'ne götürülen Emrah Ş.'nin üzerinden çıkan sahte polis kimlik kartı ve rozete incelenmek üzere el konuldu. Araştırmalarda sahte polisin "mala zarar verme" gibi 4 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Adli kontrol şartıyla serbest kalan ve ifadesinde cezaevinden yeni çıktığını vasilik işlemlerini halletmek amacıyla adliyeye geldiğini söyleyen şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

8 YIL HAPİS

Adliyede görevli 4 memurun müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Emrah Ş.'den ele geçirilen kimlik ve rozetin yanı sıra ehliyetin sahte olduğu ve aldatıcılık kabiliyetinin bulunduğunun İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nca tespit edildiği belirtildi. Sahte polisin 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan toplamda 8 yıla kadar hapsi istendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Ödeme takvimi açıklandı: Temmuz emekli memur zam farkları ne zaman ödenecek?
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 TL'yi buldu: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
Emekli maaşları ne zaman yatacak, erken ödenecek mi? 2022 Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu!
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2022 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak ve kimler alabilir?
Memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek, hangi tarihte? Temmuz Zamlı memur ve emekli maaşları 2022 ödeme takvimi netleşti!
Emekli maaş zammı hesaplama tablosu ortaya çıktı! Temmuz 2022 emekli zammı ile SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ne kadar oldu?
Son dakika: Diploma yırtmalı provokasyonun sır perdesi aralandı! O doktor ve kardeşleri FETÖ okulunda yetişmiş
Son dakika: 3600 ek gösterge, asgari ücret ve Temmuz zamlarından sonra AK Parti'den 3 önemli adım: Tarih belli oldu
Mina Başaran ile düşen uçaktaydı... Feci kazada kızını kaybeden acılı anne yıllar sonra SABAH'a açıkladı: Son mesajı enteresandı!
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: Temmuz ayı 2022 E devlet Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Adliyedeki sahte ‘baş komiser’ oyunu tutmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA