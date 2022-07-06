Adliyedeki sahte ‘baş komiser’ oyunu tutmadı

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Hareketin nedeni Emrah Ş.'nin adliyeye sahte polis rozeti ve kimliği ile girmeye çalışmasıydı. 39 yaşındaki Emrah Ş., adliye vatandaşların girdiği kapıdan adımını attı. X-Ray kontrolünden geçeceği sırada üzerini aratmak istemedi, güvenlik görevlilerine "Ben polisim" dedi.

"BEN BAŞKOMSERİM" DİYEREK YALANINA DEVAM ETTİ

Kimliğini göstermesi istenen Emrah Ş., cüzdanının içinde bulunan polis rozeti ve kimliğini gösterdi ancak hem tedirgin hareketleri, hem de polis kimliğinin üzerindeki fotoğrafın sivil olması şüpheleri üzerine çekti. Güvenlik görevlileri durumu adliye polisine haber verdi. Polis ekipleri üzerinde 'komiser' yazan polis kimliğinin sahte olduğunu belirledi. Hakkında işlem yapılacağı sırada, "Ben baş komiserim lan siz kimsiniz, rütbenizi bilin. Hepinizi sürdürürüm, ne biçim meslektaşsınız" diyerek yalanına devam etti. "Kendinizi adliyede adam mı sandınız dışarıda görüşürüz" diyerek tehdit de eden sahte polis, gerçek polislerin görevini yapmasına da engel olmaya çalıştı.

SAHTE KİMLİK VE ROZET İNCELEMEYE ALINDI

Gözaltına alınan ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Anadolu Adliyesi Polis Merkez Amirliği'ne götürülen Emrah Ş.'nin üzerinden çıkan sahte polis kimlik kartı ve rozete incelenmek üzere el konuldu. Araştırmalarda sahte polisin "mala zarar verme" gibi 4 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Adli kontrol şartıyla serbest kalan ve ifadesinde cezaevinden yeni çıktığını vasilik işlemlerini halletmek amacıyla adliyeye geldiğini söyleyen şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

8 YIL HAPİS

Adliyede görevli 4 memurun müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Emrah Ş.'den ele geçirilen kimlik ve rozetin yanı sıra ehliyetin sahte olduğu ve aldatıcılık kabiliyetinin bulunduğunun İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nca tespit edildiği belirtildi. Sahte polisin 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan toplamda 8 yıla kadar hapsi istendi.