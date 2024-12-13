Adliyedeki silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı: Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan oğlunun intikamını almak istemiş

Bursa Adalet Sarayı 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırı olayının detayları çıktı. Saldırının, yaklaşık 15 ay önce bir eğlence mekanında çıkan silahlı saldırı olayının devamı olduğu anlaşıldı. 23 Eylül 2023'te Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesinde bulunan bir eğlence mekanında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle birlikte 26 yaşındaki Mertcan Akça, belindeki tabancayı çıkarıp, garson olarak çalışan 21 yaşındaki Tolga Ergün ve 30 yaşındaki Yiğit Selçuk'a ateş etmişti. Ağır yaralanan garson Tolga Ergün kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmış ancak uzun süren tedavi döneminin ardından ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalarak taburcu edilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren Mertcan Akça ile sonradan kendisinin de olaya dahil olduğu ortaya çıkan babası Köksal Akça tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

OLAYIN DURUŞMASI YAPILACAKTI

Eğlence merkezinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya dair devam eden ve 6'ncı ağır ceza mahkemesinde bu sabah saatlerinde görülen davaya, sanık Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın yanı sıra müştekilerden tekerlekli sandalyeye mahkum kalan garson Tolga Ergün, aynı saldırıda yaralanan diğer garson Yiğit Selçuk ve avukatlarıyla birlikte yakınları da katıldı. Garson Tolga Ergün'ün eski Uzman Çavuş olan babası Kemal Ergün de duruşma salonunda hazır bulundu.

"OĞLUM SİZE EMANET" DİYE BAĞIRDI KURŞUN YAĞDIRDI

Duruşmanın başladığı dakikalarda aniden ortalık karıştı. Müşteki Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün, "Oğlum size emanet" diye bağırarak sanık Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'ya ateş etti. İki sanığın kanlar içinde yere yığıldı anlarda salonda hazır bulunan Jandarma Kemal Ergün'e müdahale etmek istedi. O sırada tabancadan çıkan kurşunlar, 2 Jandarma personelini başından yaraladı. Büyük paniğin yaşandığı duruşma salonuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Duruşmada sanık olarak yargılanan baba ile oğulun hayatını kaybettikleri tespit edilirken, 2 Jandarma personeli ise yaralı halde hemen en yakın hastanelere sevk edildi.

SİLAHI TEKERLEKLİ SANDALYEYE ZULALAMIŞ

Olayı gerçekleştiren ve hemen gözaltına alınan Kemal Ergün'ün duruşma salonuna kadar soktuğu silahı, oğlunu tekerlekli sandalyesine zulaladığı ortaya çıktı. Duruşmanın başladığı dakikalarda tekerlekli sandalyeden silahı alan Kemal Ergün olayı gerçekleştirdi. Öte yandan müşteki Tolga Ergün'ün tekerlekli sandalye ile Adliyeye geldiği sırada tekerlekli sandalyenin aranmadığı ortaya çıkarken, Cumhuriyet Savcılığının, aramayı gerçekleştirmeyen personeller hakkında da ayrıca soruşturma başlattığı öğrenildi.

BAKAN TUNÇ OLAYA DAİR AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Adliyesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" şeklinde açıklama yaptı