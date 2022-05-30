Haberler Yaşam Haberleri Adliyeden firar eden şüpheli sahte kimlikle yakalandı
Giriş Tarihi: 30.5.2022 15:21 Son Güncelleme: 30.5.2022 15:35

Adliyeden firar eden şüpheli sahte kimlikle yakalandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Adliyeden firar eden şüpheli sahte kimlikle yakalandı

Bodrum’da hakkında 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli B.A. adliyede yakınlarının yardımıyla firar etti. B.A. sahte kimlikle Bursa’ya gitmek üzereyken Söke’de yolcu otobüsünde yakalandı.

Bodrum'da, aranan şüpheli B.A. (28) yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Yunan Sahil Güvenlik Görevlileri tarafından fark edilip geri itildi. Şüpheli B.A. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri tarafından yakalandı. B.A.'nın hakkında 29 dosyadan 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FİRAR ETTİ

B.A. tutuklandıktan sonra adliyede bulunan yakınlarının dikkat dağıtması ve yardımcı olmasıyla adliyeden kaçtı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçmasına yardım eden 3 akrabası ve 1 arkadaşı yakalanarak, tutuklandı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Firari B. A da başkasına ait kimlikle Bursa'da gitmek üzereyken Söke ilçesi yakınlarında yolculuk yaptığı otobüste yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli B.A.'nın işlemleri sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için 'İKİLİ' formül: Cuma günü duyurulacak! Enflasyon farkı ve ek zam ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
Son Dakika: Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi ve tahmini açıklandı: Mayıs 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 5 aylık ve 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?
SON DAKİKA HABERİ | Bakan Koca'dan maske yasağı açıklaması: Toplu taşıma araçlarında maske yasağı kaldırıldı
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ ile 2022 asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak, ne zaman gelecek?
EYT SON DAKİKA HABERLERİ! EYT'de en çok merak edilen tarih netleşti! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
Millet İttifakı’nda ‘Selahattin Demirtaş’ krizi! Mansur Yavaş geri adım attı, bu kez de HDP çıldırdı
Anadolu Üniversitesi AÖS giriş ile 2022/final AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA
Ekrem İmamoğlu'nun millet bahçesi hazımsızlığı! Yüz binlerin katıldığı etkinliğe 'korsan' dedi
SON DAKİKA: Zelenski Kiev'in dışına ilk ziyaretinde üst düzey ismi görevden aldı: Onu kovdum çünkü...
Son dakika! Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden seslendi: Son nefesimize kadar buradayız
ARKADAŞINA GÖNDER
Adliyeden firar eden şüpheli sahte kimlikle yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA