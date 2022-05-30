Adliyeden firar eden şüpheli sahte kimlikle yakalandı

Bodrum'da, aranan şüpheli B.A. (28) yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Yunan Sahil Güvenlik Görevlileri tarafından fark edilip geri itildi. Şüpheli B.A. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri tarafından yakalandı. B.A.'nın hakkında 29 dosyadan 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FİRAR ETTİ
B.A. tutuklandıktan sonra adliyede bulunan yakınlarının dikkat dağıtması ve yardımcı olmasıyla adliyeden kaçtı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçmasına yardım eden 3 akrabası ve 1 arkadaşı yakalanarak, tutuklandı.
SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
Firari B. A da başkasına ait kimlikle Bursa'da gitmek üzereyken Söke ilçesi yakınlarında yolculuk yaptığı otobüste yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli B.A.'nın işlemleri sürüyor.