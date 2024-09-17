Haberler Yaşam Haberleri Adnan Menderes 63. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Giriş Tarihi: 17.9.2024 11:08 Son Güncelleme: 17.9.2024 13:11

Adnan Menderes 63. ölüm yıl dönümünde anılıyor

Adnan Menderes, 1899 yılında Aydın'da doğdu. 1950-60 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığını yapan Adnan Menderes, 27 Mayıs askeri darbesinin ardından, 17 Eylül 1961 tarihinde idam edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Başbakanı olan Adnan Menderes, ölümünün 63. yılında anılıyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Adnan Menderes 63. ölüm yıl dönümünde anılıyor

Türk siyaset tarihinin en unutulmaz isimleri arasında yer alan Adnan Menderes, 63. yıl dönümünde anılıyor. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in anıt mezarında vefatının yıl dönümü vesilesiyle anma töreni düzenlenecek.

ADNAN MENDERES'İN HAYATI

Adnan Menderesİ 1899 yılında Aydın'da doğdu. Tam adı, Ali Adnan Ertekin Menderes, 1950-60 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığını yapan Adnan Menderes, İstiklal Madalyası sahibi bir devlet adamı olmanın yanı sıra aynı zamanda bir hukukçudur. 1899 yılında Aydın'da doğdu. Babası İzmirli Katipzade İbrahim Ethem Bey, annesi Aydınlı Hacı Alipaşazadeler'den Tevfika Hanım'dır. Menderes, anne ve babasını küçük yaşta kaybettiği için onları neredeyse hiç hatırlamamaktadır.

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Adnan Menderes 63. ölüm yıl dönümünde anılıyor
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