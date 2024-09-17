Adnan Menderes ölümünün 63.yılında özlemle anıldı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 63'üncü yılında Topkapı'daki anıt mezarda düzenlenen törenle anıldı. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören Kuran'ı Kerim okunmasıyla başlarken, Menderes, Polatkan ve Zorlu için dualar edildi. Menderes'in kabrine karanfil bırakıldı. Daha sonra 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabri ziyaret edilerek dua edildi ve karanfil bırakıldı.

GELİN ÜMRAN MENDERES, "DARBELERDEN MEDET UMUP İKTİDAR HAYALLERİ KURMAK HİÇ BİR PARTİYE YARAR GETİRMEZ"

Törene katılan Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes , "27 Mayıs, 16 - 17 Eylül 1961 tarihleri ülkemizin siyasal tarihinde kara bir leke olarak yer almıştır. Ne acıdır ki müttefikimiz ülkeler ve içimizdeki yandaşları yani maşaları tarafından bu acı olaylar yaşanmıştır. Anlaşılan o dur ki bunlardan ders çıkarılmamış, darbeler ve darbe teşebbüsleri farklı tarihleri arasında tekrarlanmıştır. Akıl alır gibi değil. 27 Mayıs yıllarca bayram olarak kutlanmıştır. Darbelerden medet umup, iktidar hayalleri kurmak: hiçbir partiye yarar getirmeyeceği gibi ülkemize de büyük zarar vermektedir. Askerimiz çok değerlidir. Onun görevi daha ziyade ülkeyi dış güçlerden gelecek tehditlerden, tehditlere karşı korumaktır. En önemlisi de hepimizin gözbebeğidir. Biz İstiklal Madalyası sahibi başvekilimizi, çok kıymetli dışişleri vekilimizi ve maliye vekilimizi astık. Düzmece bir mahkemenin üyelerinin dahi bizleri buraya tıkan güç, öyle istiyor demeleri olayın vahametinin ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor. Umut ederim ülkemiz bir daha böyle acılar yaşamaz" diye konuştu.

BAKAN YERLİKAYA 'TÜM DARBE, İHANET VE KALKIŞMALARI BİR KEZ DAHA LANETLİYORUZ'

Anma Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Merhum Adnan Menderes'in manevi huzurunda, bağımsızlığımıza ve milli irademize vurulmaya çalışılan prangaları, 27 Mayıs'ı, 12 Eylül'ü, 15 Temmuz'u; Tüm darbe, ihanet ve kalkışmaları bir kez daha lanetliyoruz. Bu hain saldırılar, Milletimizin istiklal ve istikbaline; Devletimizin bekasına kurulmuş pusulardı. Ülkemiz ne zaman, ''Muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne çıkma'' idealine doğru ilerlese, seçilmiş hükümetlerimiz ne zaman necip milletimizle hemhal olsa, kirli ve karanlık odaklar hep harekete geçti ve piyonlarını sahneye sürdü. İşte Merhum Adnan Menderes. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle, O, ''Bu milletin adamıydı.'' ''Başkalarının adamları olanlar ise ne Menderes'ten, ne de onun gibi ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarında imzası olanlardan, asla haz etmediler.'' Oysa ne demişti Menderes ve arkadaşları: ''Yeter Söz Milletin!'' Evet, ''Söz'' gerçek sahibine bırakılacaktı. Bu amaçla yola çıkılmıştı" dedi.

"YAŞANANLAR SADECE DEMOKRASİ ADINA DEĞİL ADALET ADINA DA İNSANLIK ADINA DA UTANÇ VERİCİDİ"

Bakan Yerlikaya, "Menderes Türkiye'sinde yeni bir hikâye yazılıyordu artık. Peki sonra ne oldu? Tarihe kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs darbesi yaşandı. Ve bu yükseliş hikâyesinin en acı dolu, en yürek burkan günleri yaşanmaya başladı. Yassıada günleri. Başta 3. Cumhurbaşkanımız Sayın Celal Bayar ve nezaket timsali başvekilimiz Sayın Adnan Menderes olmak üzere, aralarından bakanların, milletvekillerinin, komutanların ve bürokratların olduğu 592 kişi 11 ay boyunca yargılandılar. Kıymetli Misafirler, yaşananlar sadece demokrasi adına değil adalet adına da, insanlık adına da utanç vericiydi. Kalem kırılmıştı. O'nu ve iki arkadaşını, bir seher vakti idam sehpasına çıkardılar. Oysa, Menderes ve dava arkadaşlarının şahsında mahkum edilen de, dar ağacına çıkarılan da, bizatihi milletimizin özgür iradesiydi. Merhum Necip Fazıl, O unutulmaz dizelerinde diyor ya: ''Bir nar ağacı var, bir de dar ağacı. Namerde nar düştü, yiğide dar ağacı…'' Sanmışlardı ki, Başvekili asarsak, O yiğit adamı, o Milletin adamını, halkın gönlünden de söküp atarız. Oysa aradan geçen 63 yıl gösterdi ki, Adnan Menderes, milletimizin gönlünün, en müstesna yerinde yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyor. Onun kalemini kıranlar da, hakkı ve hukuku hiçe sayanlar da, tarihin çöplüğünde birer zalim olarak anılıyor anılmaya da devam edecekler. Peki o hüzün adası, Yassıada?.. Yassıada 11 yıldır, Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği iradeyle artık Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yaşıyor. Yaşatılan sadece, Demokrasi ve Özgürlükler Adası değildir. Merhum Adnan Menderes'in ve dava arkadaşlarının Hayalini kurduğu, ''Büyük ve Güçlü Türkiye'' hedefi son 23 yıldır, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti tarafından yaşatılmaya, Sürdürülmeye devam ediyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu, Bu hedefe giden yolun en önemli kilometre taşıdır" ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA, "ADNAN MENDERES'E DUYULAN SEVGİ DEĞİL 63 YIL ASIRLAR GEÇSE DE DİNMEYECEK"

Konuşmasının en sonunda Adnan Menderes'e duyulan sevginin bitmeyeceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, " Ez cümle, Aziz Milletimiz müsterih olsun, Demokrat Parti dönemindeki o kalkınma hikayesi, kaldığı yerden devam ediyor. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin hayallerini kuranlar; 15 Temmuz'da bir kez daha gördüler ki; Aziz Milletimiz, Milli iradesine canı pahasına sahip çıkmaktadır! Liderine sahip çıkmaktadır! Vatanımızın istiklaline ve istikbaline sahip çıkmaktadır! Kıymetli Dostlar, bizler bugün asil bir Zeybek'i, İstiklal Madalyası sahibi bir Milli Mücadele kahramanını, kendini ülkesine adayan bir devlet adamını ve onunla birlikte bu davayı sürdüren demokrasi şehidi arkadaşlarını anıyoruz. Aziz hatıraları asla unutulmayacak! Adnan Menderes'e duyulan sevgi değil 63 yıl, asırlar geçse de dinmeyecek, bitmeyecek" diye konuştu.

VALİ GÜL, "27 MAYIS BAYRAM OLMAKTAN ÇIKTI ŞEHİTLERİMİZİN ANILDIĞI TÖRENE DÖNDÜ"

Adnan menderes'in 63.yıldönümünde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Yassıada'ya gidip gezdiğimizde, Yassıada'da, o Demokrasi Müzesi'nde yapılanları gördüğümüzde aslında kabahatler kanununa göre bile suç olduğu tartışılacak bir konuda, birkaç konuda, ağır ceza mahkemelerinin milletin seçtiği başbakanımızı, bakanlarımızı ve milletvekillerimizi yargıladığını, bunları idama götürdüğünü gördük. Millet olarak; Anadolu'nun her köşesinde bunlar yaşanırken için için dua eden, ağlayan, çocuklarına şehitlerimizin ismini veren, soy isimlerini verin bir milletimiz vardı. Aslında bugünkü tören, devlet töreninden ziyade bir millet töreni. Çünkü; ihtilalden sonra yıllarca bir bayram olarak kutlanan 27 Mayıs, milletimizin iradesiyle, milletimizin demokrasiye sahip çıkmasıyla birlikte, artık bayram olmaktan çıktı. Şehitlerimizin anıldığı, şehitlerimize dua edildiği bir ortama dönüştü" dedi.

ÖMER İLERİ, "CHP MUHALEFETİNİN DURUŞU VE SÖYLEMİ DEĞİŞMEMİŞTİR"

Teyfik İleri'nin torunu ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "27 Mayıs darbesi sonucunda, henüz genç sayılabilecek yaşlarda, hayatlarının en verimli dönemlerinde, idam edilerek şehit edilen Başbakanımız Adnan Menderes'e, Dışişleri bakanımız Fatin Rüştü Zorlu'ya ve Maliye Bakanımız Hasan Polatkan'a Allah'tan Rahmet diliyorum. Darbe girişiminde CHP muhalefetinin duruşu ve söylemi yıllar geçse değişmemiştir. Artık nefret siyaset yerine sevgi siyaseti gelmelidir. Yine bu darbe sürecinde veya bu sürecin sonucunda kaybettiğimiz, aralarında dönemin bakanlarından rahmetli dedem Tevfik İleri'nin de bulunduğu büyüklerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"BABAMDA PARTİ KURUCUSU OLARAK 17 GÜN CEZAEVİNDE YATTI"

Törene katılan ve Adnan Menderesin idam edildiği dönemde Demokrat Parti kurucusu olarak 17 gün cezaevinde kalan Hasan Kızılkaya'nın kızı Filiz Kızılkaya, "Babam Demokrat Partinin kurucularından olduğu için 17 gün Kayseri cezaevinde yatmıştır. Bu acıları çocukken yaşadık unutmadık unutmayacağız. Sık sık mezarının başında dualar ediyoruz" dedi.

KAYNAR, "MİLLETİN GÖNLÜNDEN KIYAMETE KADAR DÜŞMEZ"

Adnan Menderes'in anma törenine katılan Adnan Menderes Demokratlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Kaynar, "Ölümünün 63 yılında idam edilen başbakan Adnan Menderes'in ölümü ülkemiz için Türk demokrasisi için görevi millet tarafından verilmiş devlet adamıdır. Menderes milletin gönlünden kıyamete kadar düşmez. Her geçen gün dahada artar. Ne mutlu milletin gönlünde yeredilenler rahmetle anılacaktır" şeklinde konuştu.