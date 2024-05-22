Adnan Oktar cezaevinde "sıkı güvenlik var" diye yakındı!

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün yeniden yapılanmasına yönelik 20 sanıklı davada Adnan Oktar savunma yaptı. Suçlamaları reddeden Oktar, nakledildiği cezaevinin güvenlik şartlarından yakındı. Oktar, "Burada çok sıkı güvenlik var. Sürekli üstümü arıyorlar" dedi.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün 'örgütü' aktif tutmak ve yeni üyeler kazandırmak amacıyla avukatlar aracılığıyla yeniden çalışmaya başladığı tespit edilmişti. Tespit üzerine başlatılan soruşturma sonunda aralarında örgüt lideri Adnan Oktar'ın da olduğu 20 kişi hakkında dava açılmıştı. Dava bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı.

CEZAEVİ ŞARTLARINDAN YAKINDI

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Adnan Oktar, savunmasında suçlamaları reddetti. Öte yandan örgütün yeniden yapılanması tespit edilince Erzurum'daki cezaevinden Van Bahçesaray yüksek güvenlikli Cezaevi'ne nakledilen Oktar, şimdiki cezaevi şartlarından yakındı.

"BURADA ÇOK SIKI GÜVENLİK VAR"

Van Cezaevi şartlarından şikayetçi olduğunu belirten Adnan Oktar savunmasında, "Normalde cezaevindeki kapıları görevliler bana açardı. Şimdi kapıları bana açtırıyorlar. Erzurum Cezaevi'nde cezaevi müdürü bana ödül vermişti. Burada çok sıkı güvenlik var. Sürekli üstümü arıyorlar" dedi.