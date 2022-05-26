Adnan Oktar davası sil baştan! Yeniden yargılama 6 Eylül’de başlayacak

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021'de "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan Adnan Oktar'a 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası vermişte. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi 15 Mart 2022'de bu kararı bozarak Oktar'ın aralarında bulunduğu 16 örgüt yöneticisi dışındaki 68 sanığı tahliye etti. Serbest bırakılan 68 sanıktan 61'i hakkında 28 Mart'ta yeniden tutuklama kararı verildi. Sanıkların çoğu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararıyla yeniden yakalanıp cezaevine konuldu.

YENİDEN YARGILANMA

Dava dosyası da yeniden yargılama yapılması için İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme heyeti, tensip zaptı hazırlayıp yeni duruşma gününü belirledi. Heyet, Silivri Cezaevi girişinde bulunan duruşma salonunda 6 Eylül 2022 tarihinde yeniden yargılamaya başlanmasını kararlaştırdı.