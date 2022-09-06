Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik dava yeniden görülmeye başlandı

DAVA YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Bozma kararının ardından ilk duruşma bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü. Duruşmada Adnan Oktar ile bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Çok sayıda izleyici de duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı bozma kararına karşı ifadelerinin dinlenilmesi için her sanığa ayrı ayrı 5'er dakika süre verildiğini söyledi.