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Giriş Tarihi: 6.9.2022 15:15 Son Güncelleme: 6.9.2022 15:21

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik dava yeniden görülmeye başlandı

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik dava Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından bugün yeniden görülmeye başlandı. Adnan Oktar, "Kahraman devletimiz oyunu bozdu kahraman yiğit hakimlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İHA
Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik dava yeniden görülmeye başlandı

Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik dava 11 Ocak 2021'de karara bağlanmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar usul yönünden bozularak yargılamanın yeniden yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti.

DAVA YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Bozma kararının ardından ilk duruşma bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü. Duruşmada Adnan Oktar ile bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Çok sayıda izleyici de duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı bozma kararına karşı ifadelerinin dinlenilmesi için her sanığa ayrı ayrı 5'er dakika süre verildiğini söyledi.

"KAHRAMAN DEVLETİMİZ OYUNU BOZDU"

Adnan Oktar "İstinafa teşekkür ediyorum derin devletin oyununu bozdular, rezaleti de tertemiz ettiler. Ufak tefek yanlış gördüğüm hususlar var ama onda da hayır olduğu kanaatindeyim. Kahraman devletimiz oyunu bozdu kahraman yiğit hakimlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Duruşma sanıkların bozma kararına beyanları ile devam ediyor.

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Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik dava yeniden görülmeye başlandı
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