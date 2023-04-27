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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Adnan Oktar suç örgütüne operasyon

Emir SOMER Emir SOMER
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Adnan Oktar suç örgütüne operasyon
İstanbul polisi, cezaevinde bulunan ve liderliğini yaptığı suç örgütünün güncel bir yapılanma sürecine girdiğini, Oktar'ın talimatlarının dışarıdaki örgüt üyelerine iletildiğini, lojistik, hukuk, finans ve dijital şeklinde görev dağılımıyla faaliyet yürüttüklerini tespit etti. Örgütün sahte sosyal medya hesaplarıyla sistematik şekilde örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptıkları ve mağdurların yanı sıra örgütle mücadelede görev yapan kamu görevlilerini karalamaya çalıştıkları belirlendi. Güncel yapılanmada yer alan 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Samsun'da çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden birinin tutuklu, 4'ünün ise yurtdışında olduğu tespit edildi.

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Adnan Oktar suç örgütüne operasyon
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