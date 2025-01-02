Adrenalin tutkunları Babadağ’a akın etti

Dünyanın ve Türkiye'nin en gözde yamaç paraşütü merkezi olan Fethiye Babadağ'dan geçtiğimiz yıl, 189 bin 775 uçuş gerçekleştirildi. Türk turizminin tanıtım objelerinden olan Fethiye Babadağ yamaç paraşütü merkezi geçtiğimiz yıl da yoğun bir ilgi gördü. Babadağ teleferik ile yamaç paraşütü merkezindeki pistlere çıkan paraşütçüler, müşterileri ile muhteşem manzarada Babadağ'a uçuş yaparak adrenalin depoladılar. 2024 yılında Babadağ'dan paraşütle en fazla uçuş yapan Türklerin ardından ikinci sırada Çinliler, ardından Rus ve Ukraynalılar geliyor. Babadağ'dan yapılan 2024 yılının yamaç paraşütü verilerini paylaşan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, "Yamaç paraşütü, bölgenin en popüler aktivitelerinden biri olmaya devam ediyor" dedi.