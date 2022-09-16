Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri nelerdir, nasıl geçer, neden şişer? İstanbul’da Aedes cinsi sivrisinek alarmı!

Şişlik ve dayanılmaz kaşıntılara sebebiyet veren Aedes sivrisinek ısırığı vakaları artış yaşamaya devam ediyor. "Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri nelerdir, nasıl geçer, neden şişer?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Uzmanlar bu sineklerin özellikle kan grubu 0 olan vatandaşları tercih ettiğini vurguluyor. Peki, Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri nelerdir, nasıl geçer, neden şişer? İşte o detaylar...
AEDES SİVRİSİNEK ISIRIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Özellikle dere yatağına yakın yerlerde sıklıkla görülmeye başlayan Aedes sivrisineğinin belli başlı belirtileri bulunuyor. Sivrisinek, soktuğu çocuklarda normalinden daha büyük bir yara bırakıyor. Sinek ısırığı sonrası bacağın kaşınmasıyla iz, normal sinekten daha büyük gözüküyor.
İstanbul'da AEDES alarmı! İlaçlama işe yaramıyor, ısırdığı yerde yara oluşuyor! AEDES sivrisineği virüs mü taşıyor? | Video
Aedes cinsi sivrisinekler, özellikle daha önceleri Afrika ve Asya'da yaygın olarak bulunan sineklerdir. Bunlar da zika virüsünü bulaştıran sineklerdir. Özellikle dünyada araba lastiklerinin dolaşımının artmasıyla birlikte bu sivrisinekler yayıldı.
AEDES ISIRIĞI NASIL GEÇER?
Spesifik Aedes sivrisinek ısırığının nasıl geçeceğine dair bir bilgi yok. Herhangi bir sivrisinek ısırığı için yapılan uygulamalar devam edilebilir.
Bunun dışında, kökten çözüm için Dr. Kenan Midilli, "İlaçlama uzun vadeli başarılı olan bir yöntem değil. Çok çeşitli yöntemlerin bir arada kullanılması gerekiyor" dedi. Midilli, "Bataklıkların kurutulması lazım, biyolojik yöntemler var, sivrisinek larvalarını yiyen balıklar var" açıklamasında bulundu.
AEDES SİVRİSİNEĞİ NEDİR?
İstanbul'da sivrisinek ısırığı nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanıyor. Hastaneye gelenler, şişlik ve dayanılmaz kaşıntıları olduğunu belirtiyor.
DHA'ya konuşan Doç. Dr. Zekai Kutlubay, "Son zamanlarda bazı sivrisinek cinsleri de değişmeye başladı. En çok görülen 'Aedes' cinsi dediğimiz sivrisinekler, saldırgan bir tür. Bu sineklerin özelliği ısırdıkları yerde, kabarcık meydana getirebiliyorlar. Kaşıntı oluyor, özellikle çocuklarda böyle reaksiyonlar meydana geliyor. Yaralar ve şişmeler oluşuyor" diyor.
Gerçekten de sivrisinekler de değişti! Eskiden ısırılan yere kolonya sürerdiniz bir süre sonra acısı geçerdi. Şimdi ısırılan yer kaşımasanız bile şişiyor ve yara oluyor.
Haberle ilgili yorumlarda bile insanlar şöyle isyan ediyor:
■ "Özellikle ayak bileği ve bacaklarda büyük şişlikler bırakarak sokan sivrisinek popülasyonunda ciddi bir artış var. Bu sene sahiller ve İstanbul kâbus gibi."
■ "Yemin ederim bugün hastaneye gittim kaşınmakdan, yara oluyor doktor da anlamadı, alerji dedi gönderdi."
■ "Lütfen ilaçlama istiyoruz mahvolduk sivrisineklerden."