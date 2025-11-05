AFAD 1250 personel alımı başvuruları başladı! 2025 AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

AFAD'dan binlerce adayı ilgilendiren personel alımı duyurusu geldi. 2025 yılı için 1250 yeni personel istihdam edileceği açıklandı. Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar, e-Devlet üzerinden yapılacak işlemler ve başvuru koşulları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, AFAD personel alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

AFAD 1250 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere uygulama ve sözlü sınav ile 1250 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, AFAD bünyesine 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.

AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı başvuruları, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da başladı ve 11 Kasım 2025 tarihinde saat 17:00'de sona erecek.