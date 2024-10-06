AFAD, afetten etkilenen mahalleyi yeniden kurdu

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde meydana gelen kaya düşmesinden etkilenen vatandaşlar için AFAD Kayseri İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan afet evleri göz kamaştırıyor. Tamamlanan evlerin sayısı 101'e ulaşırken 8 evin de yapım çalışması devam ediyor. AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç, "Yeşilhisar ilçemizin Başköy Mahallesi'nde kaya düşmesi afetinden etkilenen bölgedeki insanlarımızı hak sahibi olmaları kaydıyla yeni güvenli yerleşim alanlarına taşınmaları üzerine bir proje başlatmıştık. Bu projede 4 etapta konutlar yaptık. Bu konutların toplam sayısı 101'e ulaştı. 8 konutumuzun da inşaatı devam etmekte" dedi. İHA