AFAD aracı ile otomobil çarpıştı:1 ölü, 9 yaralı

Nevşehir'de, Aksaray'dan deprem bölgesine giden AFAD minibüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü. Feci kazada, otomobilin sürücüsü Mehmet Töşören hayatını kaybederken AFAD aracındaki 9 kişi de yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Nevşehir- Aksaray yolunun 3'üncü kilometresi, Terminal kavşağında meydana geldi. AFAD personelini taşıyan Abdullah Y. yönetimindeki 68 AAP 435 plakalı minibüs ile Mehmet Taşören'in kullandığı 50 AAD 839 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölünen ve metrelerce minibüsün altında sürüklenen otomobilin sürücüsü Mehmet Taşören olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan AFAD aracınının sürücüsü ile 8 personel de Nevşehir'de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.