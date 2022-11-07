AFAD Başkanı Sezer: Ülke tatbikatını 81 ve KKTC’de eş zamanlı gerçekleştireceğiz





'CUMA HUTBESİNDE TATBİKAT VURGUSU YAPILACAK'

Tatbikat ile ilgili 12 Kasım'a kadar halkın bilgilendirileceğini söyleyen Sezer, şöyle konuştu:

"Sosyal medya ve televizyon kanalları aracılığıyla kamu spotları yayınlanacak. Hazırladığımız afiş ve broşürleri, yazılı basında tatbikatı tanıtmak ve farkındalığı artırmak amacıyla kullanacağız. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizden, bu hafta vesilesiyle bir kere daha öğrencilere çök-kapan-tutun hareketini anlatmaya devam etmelerini ve uygulamalarını bekliyor; tatbikat saatinde tüm öğrencilerimizi aileleriyle birlikte evlerinde tatbikata katılmaya davet ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'mızca tatbikatımızın bir gün öncesinde 11 Kasım'daki cuma hutbesinde afetler konusuna yer verilecek ve tatbikat duyurusu yapılacaktır. Tatbikat öncesinde Haber Alma ve Yayma (HAY) Sistemi'nden bilgilendirme SMS'i göndereceğiz. HAY üzerinden Hayati Uyarı Bildirimi (CMAS) göndereceğiz; 'AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır' uyarısı hem Türkçe hem de İngilizce olarak bütün vatandaşlarımıza iletilmiş olacak. Belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerimizden sesli bildirim yapılacaktır."



'ACİL DURUM SİRENLERİNİ KULLANMAYACAĞIZ'

Sezer, ilk kez uygulanacak sistemle televizyon ve radyolardan da uyarıların yapılacağını dile getirerek, "Bir diğer paylaşımımız TRT'ye ait televizyon kanallarından otomatik olacak şekilde, bu yeni bir uygulama ilk kez uygulayacağız, diğer özel televizyon kanallarında ise yönlendirme ile tatbikat uyarı mesajını yayınlayacağız. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak, panik oluşturmamak için sivil savunma ikaz sireni ve acil durum araçlarının sirenlerini kullanmayacağız" diye konuştu.

Tatbikattan sonra dua yapılacağını söyleyen Sezer, "Tatbikatımızın sonlandırılmasının akabinde hem Düzce depreminde hem de ülkemizde meydana gelen tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için AFAD Başkanlığı'mızda, 81 ilde ve KKTC'de dua yapılacaktır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz ve istirhamımız, birkaç dakikalarını ayırarak bu tatbikata katılmalarıdır. Bu vesileyle vatandaşlarımızın afetlerle ilgili bilgilerini yenilemelerini bekliyoruz" dedi.