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Giriş Tarihi: 2.3.2023 13:18

AFAD, depremlerden etkilenen 11 ildeki 332 noktada çadır kent kurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki 332 noktada çadır kent alanları oluşturulduğunu bildirdi. Çadır kentlerin dron görüntülerinin bulunduğu videoda, buralardaki çocukların, destek ekipleriyle oyun oynadıkları anlar da yer aldı.

AA
AFAD, depremlerden etkilenen 11 ildeki 332 noktada çadır kent kurdu

AFAD'ın sosyal medya hesabından, deprem bölgelerinde kurulan geçici barınma merkezlerine ilişkin bilgi ve görüntülerin bulunduğu video paylaşıldı.

Geçici barınma merkezi kurulum çalışmalarının devam ettiği belirtilen videoda, "Asrın felaketinde vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla şu ana kadar 11 ilimizdeki 332 noktada çadır kent alanları oluşturuldu." bilgisi verildi.

"ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Videoda, bireysel çadır talepleri ile birlikte toplam 360 bin 167 çadır kurulumunun tamamlandığı kaydedilerek, "İlgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimizin destekleriyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Çadır kentlerin dron görüntülerinin bulunduğu videoda, buralardaki çocukların, destek ekipleriyle oyun oynadıkları anlar da yer aldı.

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AFAD, depremlerden etkilenen 11 ildeki 332 noktada çadır kent kurdu
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