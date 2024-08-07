SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Akdeniz’de 4.9 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 11.23'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 6.47 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 7, 2024
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-08-07
Saat:11:23:48 TSİ
Enlem:34.33611 N
Boylam:24.63833 E
Derinlik:6.47 km
Detay:https://t.co/tcWoUgUXOn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'deki depremin Girit Adası açıklarında meydana geldiğini bildirdi. Kandilli depremin şiddetini 4.7 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 7, 2024
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/cudxmEbeG2
07.08.2024, 11:47:51 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 5.2 km#Kandilli