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Giriş Tarihi: 7.8.2024 12:11 Son Güncelleme: 7.8.2024 12:17

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre, Akdeniz'de saat 11.23'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.47 kilometre derinliğinde meydana geldi.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Akdeniz’de 4.9 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 11.23'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 6.47 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'deki depremin Girit Adası açıklarında meydana geldiğini bildirdi. Kandilli depremin şiddetini 4.7 olarak açıkladı.

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SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem
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