AFAD duyurdu: Düzce’de 212 artçı deprem meydana geldi

AFAD, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde an itibarıyla en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 212 artçı deprem meydana geldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgide an itibarıyla Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 2 kişi, Bolu'da 14 kişi Zonguldak'ta 10 kişi, Sakarya'da 26 kişi ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 yaralı olduğu bildirildi. Halen 14 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiği belirtildi.

13 AFET GRUBU BAŞKANLIĞI İLE AFAD MERKEZİNDE FAALİYETE GEÇTİ

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında depremin ilk anından itibaren 13 Afet Grubu Başkanlığı ile AFAD Merkezinde faaliyete geçti.

Olay yerine Düzce AFAD, Ankara AFAD, İstanbul AFAD, Bursa AFAD, Afyonkarahisar AFAD, Bolu AFAD, Sakarya AFAD, Zonguldak AFAD, Kocaeli AFAD ekipleri sevk edildi.