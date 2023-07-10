AFAD duyurdu: Kastamonu’da 13 ev tahliye edildi; 19 personel ve çok sayıda iş makinesi görevlendirildi

Açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 10 Temmuz 2023 tarihinde 13 ilimizde Turuncu Kod (Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak) uyarısının bulunduğu anımsatıldı.

Uyarı verilen illerde Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığını hatırlatılarak: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kod uyarısı verilen 15 ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımız Başkanlığımız tarafından SMS ile bilgilendirilmiştir. Turuncu uyarı verilen illerden periyodik olarak bilgiler alınmaktadır. Aşırı yağışlar sonucunda toplamda 2 bin 515 ihbar alınmıştır. Çalışmalara destek vermek üzere bölgeye 449 arama kurtarma, 25 dalgıç olmak üzere toplam 4 bin 328 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirilmiştir. Yağışlar sonrası mahsur kalan 23 vatandaşımız helikopterler ile 570 vatandaşımız bot ve iş makineleri ile kurtarılmıştır" denildi.

Kastamonu'da 112 çağrı merkezine 52 ihbar yapıldığı belirtilerek: "Aşırı yağışlar sonucu tedbir amaçlı Hacı Ahmet köyünde 4 ev, İnebolu Hayrioğlu köyünde 5 hanede yaşayan vatandaşlar yakınlarının yanına tahliye edilmiştir. Şenpazar Azkalaycı Köyünde 2 ve Korucak Mahallesinde 2 ev tedbir amacıyla tahliye edilmiş olup yaşanacak olumsuzluklara karşı iş makinaları bölgede bekletilmektedir. Sel, su baskını için Cide ilçesine Kastamonu AFAD, Ankara AFAD ve İzmir AFAD toplam 16 arama kurtarma personeli, 3 İHH gönüllüsü, 2 pick-up, 2 arama kurtarma aracı, 4 minibüs, 2 bot, 11 motopomp, 1 adet çamur pompası ve 1 adet dalgıç pompa ile ilçeye görevlendirilmiştir. Meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda Cide ilçesi ana su hattı zarar görmüş olup ilçe merkezine içme suyu verilememektedir. Cide ilçesi Derebucağı köyü yolu ve Cide-Kurucaşile karayolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.