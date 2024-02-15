AFAD gönüllüleri Antalya’da işbaşında

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Antalya'da yoğun yağışların yaşandığı bölgeleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediler. Vali Hulusi Şahin ve Afet Koordinasyon yetkililerinin de hazır bulunduğu incelemede, gerçekleştirilen çalışmalar incelenerek AFAD gönüllüleriyle bir araya gelindi.

Sahada 600 Gönüllü Çalışıyor

Su taşkınlarının yaşandığı Antalya'nın merkez ilçelerine destek için Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, İzmir, Denizli, Konya, Isparta, Ankara, Düzce, Eskişehir, Mersin illerinden toplam 2 bin 547 personel ile birlikte 600 gönüllü de gece gündüz devam eden çalışmalara katılıyor. Su baskınlarının gerçekleştiği 2 gün boyunca, AFAD gönüllüleri tarafından 169, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve STK'lar tarafından 239 bina olmak üzere, toplam 408 binanın temizlik çalışmaları tamamlandı. Temizleme çalışmaları, 432 araç, 422 motopomp, 7 bot, 65 iş makinesi ile sürüyor.

AFAD Gönüllülerimize Yardımları İçin Teşekkür Ediyoruz

İncelemeler sırasında İzmir'den gelen AFAD Gönüllüleri ile sohbet eden İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu; "AFAD Gönüllülerimiz Türkiye'nin 4 bir yanından gelerek su taşkınlarının sebep olduğu izleri silmek için çalışıyor. 600 AFAD Gönüllümüz, vatandaşlarımızın ev ve iş yerlerinde devam eden temizleme çalışmalarına destek veriyorlar. Hepsinin farklı bir mesleği var ama bugün burada hiçbir maddi beklenti olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla çalışıyorlar. Tüm AFAD Gönüllülerimize yardımları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Yapılan incelemelerin ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Vali Hulusi Şahin ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlarla sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.