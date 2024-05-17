AFAD kira yardımı bitti mi, uzatıldı mı? Mayıs ayı AFAD depremzede kira yardımı neden yatmadı, ne zaman yatacak?

2024 AFAD KİRA YARDIMI NEDEN YATMADI, BİTTİ Mİ?

AFAD depremzede kira yardımı, ilk olarak 1 yıl süreyle hayata geçirilmişti. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kira yardımlarının evler teslim edilene kadar devam edeceğini belirtti.

Bakan Özhaseki, Nisan ayında yaptığı açıklamada bütün evlerin 1.5 yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etmişti.

Bu açıklamaya göre AFAD kira yardımı ödemeleri, henüz evleri teslim edilmeyen kiracılara ve ev sahiplerine yapılmaya devam ediyor. Ödeme sisteminde yaşanan bazı problemler sebebiyle kira yardımı ödemeleri bazen gecikebiliyor.