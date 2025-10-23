AFAD personel alımı ne zaman, hangi tarihte, kimler başvurabilir? AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek!

AFAD, 2025 yılı personel alımı ilanını Resmi Gazete aracılığıyla yayımladı. Türkiye genelinde görev yapmak üzere toplam 1250 sözleşmeli personel alınacak. Alımların 77'si arama ve kurtarma teknikeri, 1173'ü ise arama ve kurtarma teknisyeni pozisyonlarında olacak. Başvurular öncesinde adaylar, AFAD personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir, KPSS puanı kaç olmalı, hangi illerde alım var? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan AFAD ilanının tüm ayrıntıları…
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2025 yılı personel ihtiyacını karşılamak üzere taşra teşkilatına 1250 yeni personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlar uygulama ve sözlü sınavla gerçekleştirilecek.
Buna göre;
77 kişi "arama ve kurtarma teknikeri" kadrosunda,
1173 kişi "arama ve kurtarma teknisyeni" kadrosunda istihdam edilecek.
Adaylar başvurularını, 5 Kasım 2025 saat 10:00 – 11 Kasım 2025 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.
Uygulama sınavı 26 Ocak - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır.
AFAD personel alımında KPSS şartı da bulunuyor.
Arama ve kurtarma teknikeri kadrosu için adayların 2024 KPSSP93 puan türünden en az 60 puan,
Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosu için ise KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.
2.1. Genel Şartlar
2.1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.1.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
2.1.3. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
2.1.4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2.1.5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (11.11.1996 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)
2.1.6. Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
2.1.7. Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.65 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.60 metre, en fazla 1.85 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak. (Adayların boy-kilo ölçümleri uygulama sınavı öncesi yapılacak olup uygun olmayan adaylar uygulama sınavına alınmayacaktır.)
2.1.8. Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.
2.1.9. Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.
2.1.10. Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
2.1.11. Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine ve tek il için başvuruda bulunabilecektir.
2.1.12. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere.)
