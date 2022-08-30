AFAD personeli ölümünde bir gözaltı kararı

Kırıkkale Kaletepe Mahallesi 1080. Sokak'ta 20 Ağustos tarihinde Ali Özdoğan'ın evinden 3 el silah sesi gelmesi üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Özdoğan'ın kapısını çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine kapıyı kırarak eve giren ekipler, Özdemir'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu tespit edilen Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özdoğan'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Ali Özdoğan'ın öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu iddia edilen D.K., İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli D.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.