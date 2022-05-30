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Giriş Tarihi: 30.5.2022 21:47 Son Güncelleme: 30.5.2022 21:53

Son dakika: AFAD açıkladı! Adana'da deprem oldu

DHA
Son dakika: AFAD açıkladı! Adana’da deprem oldu

AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Adana’da Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İşte son dakika deprem haberleri…

Son dakika haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 26.2 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 3.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi, derinliğini ise 15.2 kilometre olarak açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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