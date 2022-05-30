Son dakika: AFAD açıkladı! Adana’da deprem oldu

Son dakika haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 26.2 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 3.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi, derinliğini ise 15.2 kilometre olarak açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ