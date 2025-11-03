AFAD sözleşmeli personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman, kimler başvurabilir? AFAD 1250 personel alımı yapacak!

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve kamu haklarından mahrum bulunmamaları gerekmektedir. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak şarttır. Ayrıca adayların 30 yaşını aşmamış olmaları, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları ve belirlenen boy-kilo oranına uygun olmaları gerekmektedir.

Adayların fiziksel ve ruhsal açıdan göreve engellerinin bulunmaması, her türlü coğrafi ve iklim koşulunda görev yapmaya uygun olmaları da şartlar arasında yer almaktadır. Her aday yalnızca tek bir il ve tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilir.