AFAD taşra personeli toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme uyarınca AFAD'ın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama-kurtarma faaliyetlerinde görev alan resmi üniformalı; arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama-kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama-kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, iyletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.