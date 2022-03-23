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Giriş Tarihi: 23.3.2022 01:25 Son Güncelleme: 23.3.2022 01:33

AFAD taşra personeli toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

DHA
AFAD taşra personeli toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında istihdam edilen personelin 2023 sonuna kadar kentlerdeki toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme uyarınca AFAD'ın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama-kurtarma faaliyetlerinde görev alan resmi üniformalı; arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama-kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama-kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, iyletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.

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AFAD taşra personeli toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
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