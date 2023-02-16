AFAD, "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına katılanlara teşekkür etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına katılanlara teşekkürlerini sundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta Türkiye'nin, asrın en büyük felaketlerinden birini yaşadığı ifade edildi.

"HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ, BUGÜN DE BİRİZ, BERABERİZ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra "devlet-millet el ele" seferber olarak, büyük bir dayanışma ve birliktelik örneği gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşacak, yaralarımızı el birliğiyle saracağız. Bu birlikteliğin en somut ve güzel örneklerinden birini dün akşam ulusal, bölgesel ve yerel televizyon ile radyolarda ortak yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' programında bir kez daha gördük. Milletimizin ve kurumlarımızın yardım kampanyamıza gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür eder, aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunarız. Her zaman olduğu gibi, bugün de biriz, beraberiz."