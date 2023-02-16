Haberler Yaşam Haberleri AFAD, "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına katılanlara teşekkür etti
Giriş Tarihi: 16.2.2023 10:58

AFAD, "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına katılanlara teşekkür etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına katılanlara teşekkürlerini sundu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Milletimizin ve kurumlarımızın yardım kampanyamıza gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür eder, aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunarız. Her zaman olduğu gibi, bugün de biriz, beraberiz" ifadelerine yer verildi.

AFAD, Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına katılanlara teşekkür etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına katılanlara teşekkürlerini sundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta Türkiye'nin, asrın en büyük felaketlerinden birini yaşadığı ifade edildi.

"HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ, BUGÜN DE BİRİZ, BERABERİZ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra "devlet-millet el ele" seferber olarak, büyük bir dayanışma ve birliktelik örneği gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşacak, yaralarımızı el birliğiyle saracağız. Bu birlikteliğin en somut ve güzel örneklerinden birini dün akşam ulusal, bölgesel ve yerel televizyon ile radyolarda ortak yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' programında bir kez daha gördük. Milletimizin ve kurumlarımızın yardım kampanyamıza gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür eder, aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunarız. Her zaman olduğu gibi, bugün de biriz, beraberiz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Terör örgütlerinin alçak planı deşifre oldu! 'Depremzedelere yardım' bahanesiyle örgüte para aktarıyorlar
Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınına telefonla bağlandı: "Bu yükün altından kalkacağız"
Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! AFAD ve Kızılay’a deprem için canlı yayında bağış gecesi
Madonna Ahbap’ı nasıl buldu?
Kılıçdaroğlu’nun kulağını kim çekti?
Madalyonun kirli yanı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Melike İmamoğlu enkazdan 222. saatte kurtulmuştu... "Eşinin cansız bedeni görülünce sesini duyduk"
Siyasi şov kısa sürdü! Deprem bölgesinde tepki çeken buluşma: CHP'li heyetten keyif pozları
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'a yeni tedbirler geldi: Resmi Gazete'de hisse geri alımı kararı! SPK'dan açıklama...
ARKADAŞINA GÖNDER
AFAD, "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına katılanlara teşekkür etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA