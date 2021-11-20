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Giriş Tarihi: 20.11.2021 10:19

AFAD ve Kandilli son dakika geçti: Tokat'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD ve Kandilli son dakika geçti: Tokat’ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Gelen son dakika haberine göre, az önce Tokat'ta bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından geçilen bilgiye göre depremin büyüklüğü 4.0. Yaşanan deprem çevre illerde de hissedilirken, Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. İşte Tokat'ta yaşanan depreme ilişkin detaylar;

Gelen son dakika haberine göre, Tokat'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de yaşanan sarsıntıya ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması geldi.

TOKAT'TA KORKUTAN DEPREM

İşte Tokat'ta yaşanan depreme ilişkin detaylar;

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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AFAD ve Kandilli son dakika geçti: Tokat'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
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