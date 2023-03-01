Haberler Yaşam Haberleri AFAD ‘Yardım Market’ web sitesini hizmete açtı
Giriş Tarihi: 2.3.2023

AFAD ‘Yardım Market’ web sitesini hizmete açtı

ANKARA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremlerden etkilenenlere destekte bulunmak isteyenlerin sipariş verebileceği "Yardım Market" uygulaması başlattı. AFAD'dan yapılan açıklamada "AFAD Yardım Markette destekleriniz tek tıkla afetzedelere ulaşıyor, depremin yaraları Türkiye'nin dayanışması ile sarılıyor. Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde" denildi. AFAD Yardım Market'te isteyenler afet bölgesindekilere bebek seti, gıda kolisi, kuru gıda kolisi, uyku tulumu, hijyen kolisi, evcil veya sokak hayvanları için mama, battaniye bağışlayabilecek, kira bağışı veya çadır için destekte bulunabilecek. Açıklamayla birlikte "http://afadyardimmarket. gov.tr" adresinden yardımların nasıl yapılacağına ilişkin video da paylaşıldı.

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AFAD ‘Yardım Market’ web sitesini hizmete açtı
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