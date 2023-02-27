AFAD ekibi o anları anlattı: Çocukların boynumuza sarılmasını unutamıyoruz

11 kişilik AFAD ekibi Kahramanmaraş'ta 4 çocuk, 4 kadın ve 2 yetişinkini canlı olarak enkaz altından çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. Ekiplerin unutamadığı bir diğer olay da kurtardıkları çocukların kendilerine sımsıkı sarılmaları. Amasya AFAD ekibine 177 gönüllü AFAD'cı da Kahramanmaraş'ta eşlik etti. AFAD ekipleri o anları anlatı.
Arama ve Kurtarma Teknisyeni Yakup Kadri Aslan, "Deprem olduktan son hemen biz kurumumuzda toplandık. Sonrasında hemen Kahramanmaraş bölgesine çıkmamız gerektiği direktifini aldık. Sonrasında hemen hazırlığımızı yapıp, deprem bölgesine yola çıktık.
Deprem bölgesine geçerken Maraş bölgesine çok yakın bir yerde tüneller mevkisi var. 7.6 depremine de burada yakalandık. Tam tünellerden geçerken. Oradan güç bela geçtikten sonra da olay bölgesine vardık. Biz AFAD kriz merkezinden aldığımız bilgiye göre bir enkaza yöneldik. Enkaz yakını da yanımızdaydı, beraber enkaz bölgesine geçtik. Bu enkazda da 4 katlı binanın ilk katının yıkılmış olduğu, diğer katlarının ayakta olduğunu gördük ama yatık vaziyetteydi ve çok tehlikeli bir bölgeydi. Ama aşağıdan çocuk ve bayan sesi geliyordu. Burada çalışmalarımıza hemen hız verdik. Belli bir saat çalıştıktan sonra bir dehliz açtık orada ve ben içeride küçük çocuğu gördüm. Bizden biraz korkmuştu hatta, geriye kaçıyordu bizden. Ona korkmaması gerektiğini söyledik. Biraz daha açtığımız deliği genişlettik. Onunla konuştum, yaşını sordum, ismini sordum. Biraz güven sağladıktan sonra bize doğru gelmesini söyledim ve çok rahatlıkla küçük olduğu için gelebiliyordu. İlk onu aldık yani onun heyecanıyla da daha sonrasında annesini ve diğer kardeşini ama ne yazık ki diğer kardeşinin üzerine duvar devrilmişti. Onu da çıkardık. Bütün aileyi oradan çıkarmış olduk.
ÇOCUKLARI ÇIKARIRKEN DAHA ÇOK DUYGULANDIK
İlk enkazımızı bu şekilde bitirdik. Aslında hepsi unutulmayacak anılardı. Çocukları çıkarırken daha çok duygulandık. Çocuklar önce bizden korkuyordu, sonrasında hani onu kurtarmaya geldiğimizi ve onlara onlar için orada olduğumuzu söylediğimiz zaman bize güvenleri oldu. Çok çocuk kurtartdık. Hepsinde de aynı şeyi gördüm ve kurtulduklarında boynuma sarılıyorlardı. O çok duygusaldı bizim için. Sonrasında dediğim gibi hepsi bizim için ayrı bir duyguydu. Görevimizi layıkıyla yapıp dönmüş olduk."
AFAD Şube Müdürü Serhat Bolat, "Biz deprem haberini alır almaz kurumumuzda hemen toplandık, çıkış hazırlıklarına başladık. AFAD başkanlığımızın talimatı üzerine hangi ile gideceğimizi öğrenerek hemen Kahramanmaraş iline olduğunu söylediler. Biran önce yola çıktık. Bu depremden 9 saat sonra olan ikinci depreme de yolda yakalandık. Buda bizim için çok kötü bir tecrübeydi. Sağ salim bölgeye ulaştık. Ulaşır ulaşmaz hemen çalışmalara başladık. İlk enkazımıza yönlendirildikten sonra birinci gün, ikinci gün aynı bölgede çalıştık ve toplamda 10 vatandaşımızı çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek Allahın izniyle sağ salim çıkardık enkazdan."
Aramam Kurtarma Teknisyeni Mehmet Ünlü, "Kahramanmaraş iline gittik. Burada unutamadığım bir anım ilk gittiğim enkaz oldu. Çünkü bir bina 4 kolonla yıkılmış, ayakları sanki kesilmiş gibi. Kendi üstünde duruyordu. Burada iki tane canlı vardı. Deneyim ve tecrübeyle tam iki ranzanın arasını biz hitliyle deldik ve tam iki ranzanın arasında iki canlının olduğunu gördük. Yani burada ranzaların, kanepelerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Hayatta kalanların çoğu genellikle bu ranza boşluklarında, kanepe aralarında olduğunu gördük. O an özellik küçük çocuklar bizim için çok duygusal oluyor. İlk çıktığı zaman, ilk gördüğümüz zaman Yakup arkadaşımızın boynuna sarıldı, tabi bizde o anda çok duygulandık. Ondan sonra annesini çıkardık. En sonunda aileden bir hayatını kaybetmiş vardı, onu çıkardık. O anlar, o duygular kesinlikle anlatılamaz. Çok duygulandık. Çok mutlu olduk sanki kendi çocuğum çıkmış gibi o kadar sevindik." diye konuştu.
Kahramanmaraş'tan dönen Amasya AFAD ekibi verilecek her görev için hazırda beklemeye devam ediyor.