AFAD ekibi o anları anlattı: Çocukların boynumuza sarılmasını unutamıyoruz

Aramam Kurtarma Teknisyeni Mehmet Ünlü, "Kahramanmaraş iline gittik. Burada unutamadığım bir anım ilk gittiğim enkaz oldu. Çünkü bir bina 4 kolonla yıkılmış, ayakları sanki kesilmiş gibi. Kendi üstünde duruyordu. Burada iki tane canlı vardı. Deneyim ve tecrübeyle tam iki ranzanın arasını biz hitliyle deldik ve tam iki ranzanın arasında iki canlının olduğunu gördük. Yani burada ranzaların, kanepelerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Hayatta kalanların çoğu genellikle bu ranza boşluklarında, kanepe aralarında olduğunu gördük. O an özellik küçük çocuklar bizim için çok duygusal oluyor. İlk çıktığı zaman, ilk gördüğümüz zaman Yakup arkadaşımızın boynuna sarıldı, tabi bizde o anda çok duygulandık. Ondan sonra annesini çıkardık. En sonunda aileden bir hayatını kaybetmiş vardı, onu çıkardık. O anlar, o duygular kesinlikle anlatılamaz. Çok duygulandık. Çok mutlu olduk sanki kendi çocuğum çıkmış gibi o kadar sevindik." diye konuştu.

Kahramanmaraş'tan dönen Amasya AFAD ekibi verilecek her görev için hazırda beklemeye devam ediyor.