AFAD’dan İstanbul dahil 22 kente sarı kodlu uyarı

urt genelinde kuvvetli yağışlar etkisini sürdürüyor. AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kodlu yağış uyarısı verildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Kırklareli ve Tekirdağ turuncu kod, Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur ve Manisa için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Bu arada İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cevizlibağ'da yağış nedeniyle D-100 kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bir önceki yağışta su basan Bayrampaşa Maltepe köprü altı, geçici olarak trafiğe kapatıldı. Su birikintisi oluştuğu gözlenen alt geçit, daha sonra trafiğe açıldı. Yoğun yağış nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düştü, yağmura yakalanan vatandaşlar toplu taşıma duraklarına ve işyeri tentelerinin altına sığındı.